Aliados de Melo estudam ir ao STF por eleição indireta

A base aliada do governador José Melo (Pros) na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) estuda uma brecha jurídica para que a casa possa ter autonomia de realizar a eleição indireta, em vez da direta, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, aguardam a publicação do acórdão do tribunal para que a assessoria jurídica do parlamento possa tomar suas providências. Eles prometem acionar o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o procurador-geral da Aleam, Vander Góes, somente após o acórdão publicado é que a casa terá um norte. Entretanto, ele cita o artigo 81 da Constituição Federal que diz que, quando a vacância (quando é declarado vago o cargo do servidor por motivo de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento ou posse em outro cargo inacumulável) ocorrer no segundo ano de mandato, a eleição deverá ser feita pelo Congresso Nacional.

“Essa mesma regra está prevista para a esfera do Estado do Amazonas que diz a mesma coisa, que quando houver a vacância no cargo de governador e de vice, a eleição será pela Assembleia Legislativa. Mas, a minirreforma do Código Eleitoral, que fala dessa questão, diz que, quando ocorrer o mesmo caso, deverá acontecer a eleição direta, e esse conflito entre o TSE e o STF é a grande questão. Por isso, vamos esperar a publicação do acordão para tomarmos um caminho”, disse o procurador.

O procurador-geral da Assembleia explicou que o TSE deverá comunicar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e o mesmo deverá, por meio de uma carta de ordem, dar notícia da decisão da cassação do governador ao Parlamento estadual. Com isso, Vander Góes disse que a Assembleia deverá ser comunicada para que seja adotada a providência para ocupação dos cargos deixados pelo governador e o vice.

“A partir de toda essa formalização, a Assembleia adota as normas necessárias, e os rito é que o primeiro vice-presidente da casa, o deputado estadual Abdala Fraxe (PTN), dê posse ao deputado David Almeida como governador por força de uma determinação

judicial”, explicou Góes.

Segundo ele, o deputado Abdala Fraxe deverá permanecer no comando da casa legislativa até o presidente David Almeida retornar ao seu mandato. Góes acrescentou que o presidente do Legislativo estadual não precisa deixar o cargo, mas apenas se afasta temporariamente. “Nunca vimos uma situação como essa, mas acredito que essa situação possa durar mais de cem dias, até que haja uma decisão definitiva”,

disse o procurador.

Questionado a respeito dessa manobra jurídica que o Legislativo procura para alterar o tipo de eleição, o presidente da Aleam, David Almeida disse que quando existe conflito de lei, é resolvido pelo princípio da hierarquia das próprias leis e que uma norma infraconstitucional está abaixo da Constituição Estadual e Federal, portanto.

“Cabe, sim, uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal, com relação ao que foi decidido, se será direta ou indireta”, afirmou o parlamentar.

Henderson Martins

EM TEMPO