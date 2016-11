Aliados de Melo endurecem discurso contra sua gestão

Deputados estaduais que integram a base aliada do governador José Melo (Pros) na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) realizaram, ontem, duras críticas contra a gestão estadual, entre os quais Belarmino Lins (Pros), Augusto Ferraz (DEM), Cabo Maciel (PR) e Dermilson Chagas (PEN). Uma das principais reivindicações veio de “Belão”, que apresentou uma moção de apelo, que defende a revisão urgente dos critérios que envolvem a celebração de convênios entre o Estado e os municípios para o transporte escolar dos alunos das redes de ensino público no interior do Amazonas.

Belarmino classifica a situação como caótica e diz que o serviço de transporte escolar deve retornar à competência das administrações municipais. “Eu sou um parlamentar interiorano e sinto o problema, sinto que determinadas empresas não têm o menor compromisso com os estudantes rurais. A realidade é cruel, por exemplo, nos municípios do Alto Solimões”, disse.

“Tenho certeza de que o governador José Melo receberá o meu apelo com grande espírito democrático. Como disse em meu discurso na Assembleia Legislativa, a minha reivindicação é um clamor geral envolvendo deputados e centenas de estudantes vítimas dos desserviços de empresas ineficientes com relação ao transporte escolar”, salientou.

Em seu discurso, o deputado Augusto Ferraz, falou sobre o clima de insegurança nas ruas do centro de Manaus. Segundo ele, a estratégia de segurança para o centro da cidade deve ser revista. “Com o clima de fim de ano a situação piora. Precisamos de uma estratégia mais eficiente, com um monitoramento adequado para abranger o Centro e adjacências, voltando à estrutura dos boxes da Polícia Militar, mas em tamanho maior e em conjunto com o monitoramento nos bairros. Aí, sim, estaremos investindo em segurança”, sugeriu.

Cabo Maciel por sua vez questionou a qualidade da alimentação que é servida para a corporação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Segundo ele, a refeição que era fornecida pela empresa Ripasa está fora dos padrões exigidos e com fezes de insetos. Para o solucionar o problema, o parlamentar sugeriu que a rescisão do contrato com o fornecedor e o repasse de R$ 300 aos salários dos policiais militares, para auxiliá-los na compra da alimentação.

Melhorias nas condições de trabalhos dos policiais militares também nortearam o discurso do deputado Dermilson Chagas, que pediu a revisão na política de nomeações e mais recursos para a tropa. Na ocasião, ele propôs que parte do dinheiro repatriado pelo governo federal, ao qual governo do Amazonas pleiteia, seja investido em Segurança Pública.

“Precisamos tratar com o governador sobre esse assunto. A segurança está em uma situação complicada, quase que insuportável. O atual comandante não consegue exonerar um oficial por causa das articulações, daqui a pouco ele pede exoneração. Hoje o governador não pode contar com os coronéis, não promove e isso tira a cabeça pensante e deixa a companhia acéfala. Pedem para tenentes-coronéis fazerem funções de coronéis que não são responsáveis por isso, não conseguem ir para a rua”, disse.

Ainda de acordo com o parlamentar, a PM enfrenta problemas de infraestrutura. “Falta gasolina, manutenção dos carros, fardamento, principalmente no interior do Estado, há um vazio da PM lá e isso desmotiva qualquer um. Soldado é gente, coronel é gente e precisa ser valorizado. Temos que cobrar do governador uma política que venha impactar na segurança. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, faz um belo trabalho, mas precisa de mais estrutura”, destacou.