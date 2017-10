Aliados de Aécio tentam manter votação para amanhã

Aliados do senador Aécio Neves (PSDB-MG) articulam para que seja mantida a previsão de votação, para amanhã (17), da possível reversão das medidas impostas ao tucano pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, inclusive, o recolhimento noturno de Aécio, desde o final do mês de setembro.

Na avaliação do PSDB e de senadores de outras siglas aliados a Aécio, quanto mais se posterga o caso, menores são as chances de ele recuperar o mandato. Pelas últimas contas, ao menos 30 senadores mostram disposição em votar pela manutenção das medidas impostas pelo STF. Como são necessários no mínimo 41 votos entre os 81 senadores para reformar a decisão da Justiça, com essa quantidade de opositores, o quorum da Casa para votação deve ser alto, superior a 71.

Ainda assim, a margem a favor do tucano é apertada. O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), criticou na última semana a decisão do Senado de adiar a análise do caso. Ele é autor de requerimento que pedia urgência na apreciação do ofício, mas foi voto vencido após a Casa decidir esperar o julgamento do STF no último dia 11.

Por 6 votos a 5, o Supremo decidiu que decisões do tribunal que comprometam o mandato devem passar pelo crivo do Legislativo. Em tentativa de convencer senadores dispostos a votar contra Aécio, tucanos devem fazer apelo afirmando que é uma questão impessoal. O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), defenderá a tese na terça.

Em uma semana apertada, com a votação da segunda denúncia do presidente Michel Temer pela CCJ da Câmara, o Palácio do Planalto também tem atuado nos bastidores para ajudar o tucano. O apoio do PSDB ao governo na Câmara, por exemplo, conta com a influência de aliados de Aécio. Para isso, a avaliação de Temer é de que é preciso que o senador mineiro mantenha seu mandato e continue atuante. O tucano chegou a ligar a colegas fazendo um apelo para que ele possa continuar na cadeira de senador.

Gravado por Joesley Batista, da JBS, pedindo R$ 2 milhões, o senador é alvo de denúncia por obstrução da Justiça e corrupção passiva. Além de o PT ter decidido votar contra, Aécio enfrentará resistência em partidos que costumam apoiá-lo como PSD, PMDB e até PSDB. De forma reservada, um senador disse à Folha que o tucano enfrenta dificuldade por ter ocupado uma posição de “superioridade” desde 2014.

Outro parlamentar da base avalia que o caso afeta a imagem do Senado e que essa seria a chance de ele se licenciar do mandato.

