Algo estranho na sua carteirinha de ônibus? Sinetram anuncia mudança no sistema de bilhetagem

Na manhã desta segunda-feira (16), muitos usuários do transporte público notaram algo diferente ao passarem na catraca dos ônibus: os cartões de passe tinham um valor bem acima do normal. A mudança no valor, porém, não se trata de erro no sistema ou nos coletivos. Os usuários do cartão cidadão e PassaFácil passarão a recarregar o cartão com qualquer valor. Isso significa que, no lugar do número de passes, agora as catracas exibem o valor em dinheiro.

A novidade foi anunciada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). De acordo com o presidente do órgão Carmine Furletti Junior, a nova forma de recarga vai trazer mais praticidade ao usuário, pois ele terá a liberdade de colocar o valor que desejar no cartão.

“Muitas vezes o usuário não tem como comprar, por exemplo, 10 passagens, que dá R$ 38. Com esse novo modelo de compra, o usuário terá a opção de colocar o valor em reais que ele tiver disponível no momento, pode ser, por exemplo, 5, 10 ou 20 reais. Quando ele for passar na catraca, será descontado os R$ 3,80 (valor da passagem) e ele vai vendo o saldo no validador da catraca. Isso vai melhorar muito para o usuário”, destaca Furletti.

No entanto, nem todos os usuários aprovaram a mudança. O vendedor Carlos Gomes diz que a novidade pode causar confusão aos usuários, acostumados ao sistema antigo. “Agora que o valor é em dinheiro, meu cartão agora mostra R$ 190 e tenho que calcular bem quantas passagens isso dá. Além disso, sempre vai ficar um troco que nunca vai ser utilizado pelos usuários, então fica pras empresas de ônibus”, afirma ele.

Roger Lima

EM TEMPO

