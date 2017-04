Alessandra Campelo pede afastamento de PM acusado de estupro

Na manhã dessa quarta-feira a Deputada Estadual Alessandra Campelo (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para pedir o afastamento do major Marivaldo de Souza França de suas funções na Polícia Militar. O PM é suspeito de ter agredido e estuprado uma soldado dentro do 1º Batalhão da Polícia Militar, na avenida Tefé, bairro Praça 14, onde está lotada a Força Tática, da qual o major é comandante.

“Meu pedido é que o major seja afastado das suas funções até que o caso seja esclarecido. Que seja garantido, claro, o amplo direito de defesa, mas que seja preservada também a policial que criou coragem para fazer a denúncia”, disse a Deputada em declaração à imprensa.

A decisão de afastar ou não o Major cabe à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da Polícia Militar, que ainda nesta tarde deve dar um parecer sobre o assunto.

Alessandra chegou a dizer que foi procurada por outras soldados. A deputada deu a entender que o problema é recorrente e merece atenção tanto da sociedade quanto dos parlamentares.

“Eu ouvi vários relatos de outras soldados que disseram que é muito comum ocorrer assédio sexual contra as policiais militares dentro da corporação, o que é grave, porque se trata do órgão que deveria proteger a população desse tipo de crime”, concluiu Campelo.

O caso do possível estupro está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) e exames médicos devem determinar se houve ou não estupro.

Gabriel Costa com informações de Diogo Dias

EM TEMPO