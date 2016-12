Alessandra Campêlo e Josué Neto batem boca na Aleam

Durante o expediente, na manhã desta quinta-feira (15), no plenário da Assembleia legislativa do Estado (Aleam), a deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) e o presidente da Casa, Josué Neto (PSD), bateram boca. O motivo foi as investigações acerca dos empréstimos realizados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Em seu discurso na tribuna, Alessandra citou que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) havia informado-lhe que a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) – que vai investigar sobre o empréstimo de R$ 20 milhões a uma empresa do Rio de Janeiro pela Afeam – pode ficar para o próximo ano. A deputada disse ainda que, mesmo no recesso, ela continuaria com a própria investigação.

Josué Neto, após o discurso da deputada, a “cutucou”, afirmando que ela foi a primeira a ter pedido para ele deixar as investigações para 2017 porque usaria o recesso para viajar. Irritada, Alessandra, chamou Josué de mentiroso e afirmou que sempre está presente na casa.

“Isso é molecagem, rapaz! Um moleque desse! Isso é um absurdo! Um garoto mimado desse faz o que quer! Que moleque, rapaz”, vociferou, a deputada de forma firme e ríspida, enquanto chegava para falar com jornalistas na sala da imprensa da Assembleia.

Ao ser questionada sobre a CPI da Afeam, ela acusa o deputado Orlando Cidade, presidente da CCJ, de cometer irregularidades para proteger José Melo (Pros).

“Ele comete uma ilegalidade ao dizer que não vai instalar a CPI. Não sei que medo é esse que eles têm de fiscalização? Infelizmente, o deputado Orlando Cidade e o deputado Josué Neto querem protelar e proteger o Governo de uma investigação. E eu vou continuar investigando, independente da instalação da CPI”, pontuou a deputada.

Josué nega que esteja ocorrendo um protecionismo ao Governo e diz que, só neste ano, os deputados já atuaram em duas CPIs. “Não existe nenhuma orientação política para a não implementação ou implantação dessa CPI, o que estamos tendo é um zelo para que ela possa acontecer sem nada prejudicá-la”, ressaltou.

CPI da Afeam

A comissão terá como objetivo investigar o empréstimo de R$ 20 milhões concedidos pela Afeam à empresa Transpex do Rio de Janeiro.

O presidente do CCJ, Orlando Cidade (PTN), em entrevista para o jornal EM TEMPO, disse que há um prazo para que se designe o relator. O deputado afirma ainda que, dificilmente, as investigações iniciem nesse ano. “Tenho prazo para apresentar o relator. Ele terá um outro prazo para expor o seu relatório. Portanto, acho muito improvável essa matéria entrar em pauta este ano”, ressaltou.

Bárbara Costa

Portal EM TEMPO