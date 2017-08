Alerta: lente de contato causa mais contaminação que cirurgia

Entre brasileiros a lente de contato causa 20 vezes mais ceratite microbiana do que a cirurgia refrativa – Divulgação

Recente pesquisa divulgada no JCRS (Journal of Cataract & Refractive Surgery) mostra que o uso prolongado de lente de contato gelatinosa causa 17 vezes mais contaminação microbiana da córnea, lente externa do olho, do que a cirurgia refrativa após cinco anos do procedimento.

Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier de Campinas, no mundo todo o risco de contaminação na cirurgia refrativa é de apenas 0,24%. Significa que no estudo conduzido por Jordan Masters da universidade de Michigan a ceratite microbiana por lente de contato gelatinosas atingiu 4% dos participantes.

Um levantamento feito por Queiros Neto com 210 pacientes mostra que no Brasil este índice chega a 20%. Por isso, o médico ressalta que entre brasileiros a lente de contato causa 20 vezes mais ceratite microbiana do que a cirurgia refrativa, invés de 17 vezes.

Fatores de risco

É claro que este risco pode ser eliminado. O oftalmologista afirma que no Brasil a maior causa de contaminação por lente é o uso abusivo. Neste grupo estão os que usam lentes vencidas e os que dormem usando lente, hábito que aumenta em até 20 vezes o risco de inflamação e úlcera na córnea. Os processos alérgicos que geralmente estão relacionados à solução higienizadora respondem por 35% das complicações. Por isso, a recomendação é consultar um oftalmologista para substituir o produto de limpeza quando o usuário sentir coceira nos olhos.

Outros 20%, comenta, não fazem a manutenção e armazenamento da lente de forma correta.

Dicas de manutenção

Para manter a saúde da córnea usando lente de contato as dicas do médico são:

● Lavar as mãos antes de manusear as lentes

●Usar solução higienizadora para limpar e enxaguar as lentes e o estojo

● Evitar soro fisiológico e água na limpeza

● Retirar as lentes antes de remover a maquiagem e quando usar spray no cabelo

● Colocar as lentes sempre antes da maquiagem

● Guardar o estojo em ambiente seco e limpo

● Respeitar o prazo de validade

● Nunca dormir com lentes, mesmo as liberadas para uso noturno

● Interromper o uso a qualquer desconforto ocular e procurar o oftalmologista

● Retirar as lentes durante viagens aéreas por mais de três horas

●Não entre no mar ou piscina usando lente sem óculos de natação

