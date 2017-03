Alerta aos mais jovens para doenças do coração

Registros recentes de casos de doenças congênitas do coração, revelam que o problema está cada vez mais próximo de crianças e jovens, com faixa etária entre 12 e 22 anos. Nesse cenário, a maioria das pessoas não estão cientes de que possuem a doença. No mês passado, um jovem morreu em decorrência de complicações no coração, após praticar exercícios físicos na escola.

De acordo com o diretor-geral do hospital Francisca Mendes, referência em tratamento de doenças cardíacas, Pedro Elias, existem duas situações. Uma é que esses problemas possam ser decorrentes dos esforços físicos. A outra, é que esses jovens sejam portadores de doenças congênitas e não saibam, por não terem detectado na fase infantil, ou até mesmo porque em alguns casos a doença congênita fica incubada na infância e só se manifesta na fase adulta.

Após os relatos de óbitos decorrentes de doenças cardiovasculares, a direção da unidade de saúde começou a desenvolver um programa com os cardiopediatras para trabalhar esse tipo de situação nas escolas, focando nos adolescentes. Inicialmente, o projeto será desenvolvido no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), onde aconteceu o óbito do jovem após a prática do

exercício físico.

Pedro Elias explica que o projeto macro terá duas frentes. A primeira será com palestras ministradas por especialistas e gestores dessas unidades para orientá-los sobre até que nível podem ir, durante a prática de esportes. A segunda fase, é a inauguração de um ambulatório no Francisca Mendes para atender esses jovens, diante de uma demanda bem planejada.

“A doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Mata mais que o câncer. Temos uma média de sete mortes por hora no Brasil. São mais de 400 mil infartos por ano. Deste total, morrem em média 66 mil pessoas. Essa doença está se aproximando cada vez mais da população jovem. Isso envolve infarto e outras doenças cardiovasculares em geral”, salientou.

Prevenção

Aos 19 anos, Paulo Fernando Marinho, descobriu que tinha uma doença congênita do coração, depois de passar mal durante uma partida de futebol. Logo depois, o jovem começou uma série de exames para saber com precisão o que estaria comprometendo a sua qualidade de vida.“Ele sempre praticou esportes, tinha uma vida totalmente normal, como qualquer outro jovem. Do nada passou mal e ficou em coma, por causa do coração”, disse o pai, Paulo Marinho.

Hospital terá aplicativo

O diretor do Hospital Francisca Mendes, Pedro Elias, revelou que em 60 dias, a unidade de saúde estará disponibilizando um aplicativo para celular, com dicas sobre cuidados, tratamentos, orientações, alimentação saudável, entre outros benefícios que possam ajudar a evitar ou detectar algum problema cardíaco.

“Estamos começando a desenvolver esse aplicativo para disponibilizar à população, principalmente para os jovens, com orientações importantes de como cuidar da saúde e evitar doenças cardiovasculares. Vamos focar na prevenção do jovem”.

Nesse sistema, segundo Elias, haverá informações sobre o hospital, quais serviços são oferecidos e dicas de prevenção. O importante é informar como evitar fumo, realizar uma dieta saudável, pois não precisa ser rico para se alimentar bem, sobre atividade físicas, enfim, uma série de informações importantes. Nossa equipe já está trabalhando nesse projeto multidisciplinar, que tem psicólogo, nutricionista, especialista cardiovascular, etc. Mais dois meses estará pronto para ir ao ar. É algo inovador, bem

interessante”, disse.

Gerson Freitas

EM TEMPO