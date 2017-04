Alerta a jogos que incentivam ao suicídio (‘Baleia Azul’) entra como proposta de campanha na CMM

Entrou em tramitação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) a Indicação 209/2017 ao Poder Executivo (Municipal e Estadual) que prevê uma Campanha de Esclarecimentos e Orientação, alertando os jovens sobre o perigo dos jogos virtuais que induzem a mutilações corporais e até ao suicídio, como, por exemplo, o jogo da “Baleia Azul”.

De autoria do presidente da Comissão de Serviço Público da CMM, vereador Professor Gedeão (PMDB), a proposta é voltada para as escolas das Secretarias de Educação do município (Semed) e do estado (Seduc). Após aprovada pela Mesa Diretora da Câmara, ela será enviada ao prefeito e governador.

“Nosso principal objetivo é sensibilizar os professores, gestores e demais funcionários das escolas públicas da rede municipal e da estadual a identificarem comportamentos estranhos e, sobretudo, conversarem e conscientizarem os adolescentes a respeito das consequências de práticas perigosas por meio de campanhas permanentes”, destacou o vereador.

Recentemente o jogo Blue Whale (Baleia Azul), conhecido como o jogo suicida, vem ganhando destaque nos noticiários e entre os jovens do mundo. “Esse é um jogo viral, que manipula os adeptos a cumprirem desafios, dentre elas a autoflagelação, tendo como última missão, de um total de 50, o suicídio. Para jogar é necessário receber um convite através das redes sociais e aceitar os desafios que devem ser publicados para comprovar o cumprimento da missão”, esclareceu Gedeão.

Origem

O jogo, que surgiu no ano passado, na Rússia, consiste em desafiar jovens em algum grupo numa rede social a cumprir determinadas tarefas, que chegam sempre às 4h20, horário considerado como inspirador para a prática do suicídio, de acordo com pesquisas da Universidade da Pensilvânia. Entre os desafios estão: ficar 24 horas sem dormir, assistir filmes de terror de forma contínua, desenhar, com uma navalha, uma baleia no braço, caminhar em trilhos de trem.

“No começo, as tarefas são mais simples, como assistir a um filme de terror sozinho ou desenhar uma baleia numa folha. Aos poucos, elas vão ficando cada vez mais perigosas, colocando a vida de jovens em risco e estimulando a prática da automutilação. A última tarefa do jogo não é nada menos que o suicídio”, explicou Amorim.

Outros jogos

Outros jogos também preocupam o autor da indicação. Conhecido como “Jogo da Asfixia” os participantes usam cordas, cintos, lenços ou qualquer outro objeto para cortar o suprimento de oxigênio para o cérebro, desmaiar e, em seguida, acordar em estado de euforia, semelhante ao efeito do uso de drogas.

“O principal motivo que leva os jovens a participarem desses desafios é a pressão para ser aceito em um grupo, mas a curiosidade é um fator determinante, a adolescência é uma época natural de experimentação. A busca de uma representação externa, de uma participação de um grupo, é algo natural. Além disso, há a curiosidade. Os jovens querem saber os limites do próprio corpo. O problema é que, na maior parte dos casos, eles não sabem.”, alerta o vereador.

Casos em Manaus

Entre os jogos que circulam pela internet e que tem sido amplamente aderidos por crianças e adolescente também existe o Charlie-Charlie-Challenge. O desafio de “Charlie Charlie” consiste em invocar uma suposta entidade demoníaca mexicana chamada Charlei.

“Inicialmente, parece inofensivo, mas em 2015, um grupo de jovens da Escola de Tempo Integral José Carlos Mestrinho (Zona Sul de Manaus) foi parar no hospital por conta da suposta brincadeira. Os alunos precisam saber os riscos que correm e os pais devem ser orientados para dar o melhor suporte nesses casos”, concluiu o vereador Gedeão.

