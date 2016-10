Alemanha investirá em empregos para refugiados sírios

As autoridades alemãs pretendem investir, até o fim deste ano, 200 milhões de euros na criação de milhares de postos de trabalho para refugiados sírios em países do Oriente Médio, informou a revista alemã Der Spiegel.



Segundo a revista, o Ministério da Cooperação e Desenvolvimento Econômico alemão planeja criar até 50 mil postos de trabalho nos países vizinhos da Síria com os recursos do programa Cash For Work.

Os empregos serão criados especificamente para os refugiados sírios, para que, dessa forma, eles possam ganhar a vida sem sair da região.

O programa também prevê a remuneração por serviços de professores e outros especialistas que trabalham com crianças de refugiados.

A revista informa que até setembro já foram criados 34 mil postos de trabalho na Turquia, no Líbano, Iraque e na Jordânia.

Por Agência Sputnik