Além do lixo que surge com descida do rio Negro, seca revela pessoas que vivem em casebres sob ponte

Durante o período da seca, além da enorme quantidade de lixo que transforma paisagens que deveriam ser cartões postais de Manaus, o fenômeno natural também revela a situação de precariedade e abandono na qual muitas pessoas vivem. Embaixo da ponte que liga o Educandos ao Centro, esse cenário ficou bem mais visível com a descida das águas.

Além do lixo e casas de palafitas, com a estiagem é possível enxergar locais improvisados por pessoas que alegam não ter onde morar. É o caso de João Costa, 59, que vive debaixo da ponte há mais de 2 anos. Ele conta que nasceu em Manaus, mas que há anos perdeu o contato com a família. Ele divide com outro colega, um pequeno espaço improvisado que ele chama de lar, construído com pedaços de madeira velha e lona. Seus pertences são contados nos dedos: uma rede, dois lençóis e duas panelas.

“Moro aqui porque não tenho outro lugar para viver. Vivo do que encontro no lixo, às vezes me dão algumas coisas, assim eu vou levando a vida”, declara.

Invisíveis

Ele relata que nunca recebeu nenhum tipo de proposta do poder público para sair da rua. Mas afirma que se um dia tivesse a oportunidade de viver em um lugar melhor iria. “Em época de eleição, uma vez ou outra aparecem esses políticos pedindo voto e dizendo que vão ajudar. Mas a gente sabe que é tudo mentira. Desde que passei a morar nas ruas nunca fui procurado por nenhum órgão me oferecendo abrigo”, afirma.

Debaixo da ponte vive também a dona de casa Celina Silva, 30. Sua casa também é de madeira, só que um pouco mais estruturada que a de João. Ela conta que vive com o marido e os filhos no local, há mais de 6 anos. A dona de casa explica, que apenas o marido trabalha na feira e leva o sustento para casa. Indagada se já recebeu algum tipo de proposta para deixar o local, ela diz que não.

“Muitas das pessoas que estão por aqui já estão há anos, mas somos invisíveis para a sociedade. Acredito que só nessa época em que o nível do rio baixa e a seca acontece é que somos notados. Mas, ainda assim, o olhar que tem pela gente é de pena ou de qualquer outra coisa, menos de que somos seres humanos que merecem respeito”, avalia.

Oportunidade

Vivendo da pesca, o pescador Raimundo Carvalho, 49, mora com sua família em uma casa de palafita, também em baixo da ponte do Educandos. Cercada pelo mato e lixo, a residência que chega a ser um pouco maior que as demais, ainda assim é precária. No local moram ele, os filhos, a esposa e a mãe.

“Já estou por aqui há anos. Da pesca eu sustento minha família. As coisas não são fáceis, não vou mentir, mas dá para ir levando. Se eu pudesse oferecer um local melhor para minha família eu faria, mas no momento não tenho condições. Até hoje não tive a oportunidade de me inscrever em nenhum programa social e nem fui procurado pelo poder público. Na verdade, as pessoas que habitam aqui são completamente esquecidas. Ninguém se importa se estamos vivendo em condições insalubre e correndo risco de adquirir problemas de saúde”, comenta.

Avaliação

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) disse que ainda não tinha conhecimento dessa situação, mas que as equipes de abordagem irão até o local para identificar quem são essas pessoas, se as mesmas já possuem algum cadastro com o órgão e avaliar o que poderá ser feito para ajudá-las.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO