Aleam vai definir membros da CPI na próxima terça-feira

A Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) vai definir na terça-feira (14) os nomes dos parlamentares que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que irá investigar a aplicação financeira de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), na empresa de Transporte de Valores Transexpert, envolvida em caso de corrupção, no Rio de Janeiro. Já a instalação da investigação está agendada para a quinta-feira (16).

Conforme acordado entre os parlamentares, a CPI será composta por cinco deputados, sendo que três vagas ficarão com a base, por ser a maioria na casa, e duas com a oposição. Em novembro do ano passado, nove dos 24 de deputados assinaram a aprovação da investigação. São favoráveis à CPI Alessandra Campêlo (PMDB), José Ricardo (PT), Wanderley Dallas (PMDB), Luiz Castro (Rede), Vicente Lopes (PMDB), Bosco Saraiva (PSDB), Sinésio Campos (PT), Cabo Maciel (PR) e Platiny Soares (DEM). A previsão é que dois deles sejam cotados para integrar parte da composição.

A deputada Alessandra Campêlo (PMDB), que por indicação do seu partido já confirmou a sua participação na CPI, informou a ausência de conversa com grupo da oposição e acredita que a presidência deve convidar os líderes para discutir o tema no início da semana, para falar sobre a composição. “O que está certo é o meu nome até agora porque houve a indicação”. Sobre a participação dos deputados Luiz Castro (Rede) e José Ricardo (PT) na CPI, Alessandra assegura que são bons nomes e que provavelmente um deles participará da composição.

A reportagem do jornal EM TEMPO entrou em contado com os parlamentares Luiz Castro e José Ricardo para saber se há interesse de integrar a CPI e ambos afirmaram que sim. Luiz Castro classifica-se com um perfil técnico, o que poderá ser útil nas investigações. “Sou uma pessoa para ajudar e contribuir. Entendo que temos perfis diferentes. Temos a bancada do PMDB, que faz a oposição do governo, mas, temos uma outra que é a minoria, composta por quatro deputados formalmente, com mais cinco membros. Hoje, na proporção de força, devemos ter dois deputados nessa comissão. A CPI não deve ser motivada para prejudicar ninguém, e sim apurar verdade”.

Já José Ricardo (PT) ressaltou a importância do diálogo com a oposição, na indicação de seu nome. “Vamos conversar para ver uma possível representação minha na CPI. Independentemente disso, vamos estar juntos, dando subsídios e acompanhando”.

Base governamental

Com relação aos membros da base na CPI, o líder do governador José Melo (Pros) na Assembleia, deputado Sabá Reis (PR), negou abordar o assunto em conversa e reforçou que na terça-feira, será oficialização os nomes. Ele ainda destaca também que se houve houver necessidade de participar, assim fará. “Eu tenho certeza que os colegas da base não se recusarão a fazer parte desse processo. Precisamos conversar com eles. Todos têm capacidade de participar”.

Mesmo sem a definição, nos bastidores confirmam-se nomes como de Abdala Fraxe (PTN) e Belarmino Lins (Pros), líder do partido na Casa. “São nomes suficientes que podem ficar pela experiência. Belarmino é um homem que tem experiência no Legislativo. Principalmente Abdala já fez parte da composição de CPI anterior”, salientou.

