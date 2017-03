Aleam recua e retira PL do ICMS da pauta

Diante da possibilidade de o projeto do Executivo que reajusta em 2% a alíquota do ICMS de bens supérfluos ser votado na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), ontem pela manhã, empresários e mesmo deputados da base governista pressionaram e conseguiram que o presidente da casa, deputado David Almeida (PSD), retirasse a matéria da pauta de votação. A decisão saiu após reunião com os parlamentares aliados.

Logo no início do pequeno expediente na Assembleia, a movimentação de empresários nas galerias do plenário era bastante intensa. Cerca de 300 empresários estiveram presentes protestando contra o aumento de 2% da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço), que acabou sendo colocada na pauta de votação pela presidência da casa no mesmo momento, surpreendendo os deputados da base e da oposição.

Após terem certeza de que a matéria seria votada ontem, boa parte dos legisladores usou a tribuna da casa para criticar o projeto e adiantar seus posicionamentos. Pelo menos metade dos deputados (12) afirmou ser contra a mensagem do governo que reajusta a alíquota do ICMS, como Adjuto Afonso (PDT), Alessandra Campêlo (PMDB), Augusto Ferraz (DEM), Bosco Saraiva (PSDB), Dermilson Chagas (PEN), Dr. Gomes (PSD), José Ricardo (PT), Luiz Castro (Rede), Orlando Cidade (PTN), Sidney Leite (Pros), Vicente Lopes (PMDB) e Wanderley Dallas (PMDB).

Com a divisão da base exposta, o deputado Belarmino Lins (Pros) – que é 2º. vice-presidente da casa – convocou todos os 16 parlamentares governistas para uma reunião fora do plenário. Ao fim do encontro, o presidente David Almeida anunciou que a votação da matéria fora adiada por tempo indeterminado. “Recebemos faz três semanas os projetos do governo. Abrimos as discussões, as associações nos procuraram e pediram mais um pouco de prazo para discutirmos a matéria. Por isso, nós ponderamos e chamamos a base aliada para darmos um prazo a mais, para que haja um diálogo maior buscando um entendimento para votação do ICMS”, disse David.

O PL chegou na Aleam na segunda semana deste mês e teve o primeiro adiamento no dia 15, após pressão dos empresários que estiveram presentes na Assembleia para manifestar seus descontentamentos com a proposta. Para eles, o adiamento não significa uma vitória, mas um tempo para apresentar alternativas e soluções.

“Nós sabemos que essa medida pode gerar uma grande arrecadação no momento, mas isso vai retrair a economia mais para frente, porque os preços vão aumentar, consequentemente os negócios vão diminuir, gerando desemprego. O Amazonas tem a segunda pior taxa de desemprego no Brasil e não podemos deixar que chegue em primeiro”, ponderou Erick Bandeira, coordenador estadual da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-M) Jovem.

Cesta básica

Apesar dessa retraída, o governo conseguiu uma vitória ontem na Assembleia, com a aprovação da mensagem nº 03/2017, que desonera de 18% para 4% a alíquota do ICMS em cima da cesta básica.

O projeto faz parte do decreto de nº 37.662, que considera a vulnerabilidade e o risco social da população do Amazonas, diante da crise econômica atual e a necessidade de desonerar os produtos integrantes da cesta básica. Ficando assim, estabelecida a redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária correspondendo a 4% sobre o valor da operação.

O relator, deputado Serafim Corrêa (PSB), diz que com a desoneração, o preço dos alimentos da cesta básica deve diminuir. Para ele a grande missão de cada parlamentar, sobretudo do consumidor, é cobrar dos supermercados a baixa no preço.

“Há um consenso que isso será um exercício de defesa do consumidor como o Procon, bem como a própria comissão aqui da Assembleia, presidida pelo deputado Abdala Fraxe (PTN). Mas, principalmente os consumidores devem fazer essa fiscalização, porque não faria sentido reduzir o ICMS de 18% para 4 % e esses 14% não serem repassados para os consumidores. Afinal, é isso que a gente quer. A grande missão é fiscalizar”, disse.

Os deputados aprovaram ainda outros 19 projetos, divididos em decretos legislativos, projetos de lei complementar e vetos do Executivo.

Ao final da ordem do dia foram promulgadas oito matérias aprovadas em definitivo, sendo quatro por decreto legislativo e três por resolução legislativa. David Almeida ressaltou a importância que todas as matérias tanto do governo quanto dos deputados tramitem de forma natural sem qualquer pedido de urgência. “Vejo tudo isso como positivo atuação dos deputados que de forma coesa decidiram”.

Diogo Dias

EM TEMPO