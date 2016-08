Aleam recebe denúncia de problemas na iluminação pública de Novo Airão

O líder do governo na Assembleia, Sinésio Campos (PT), denunciou nesta segunda-feira (20), que Novo Airão (município a 175 quilômetros de Manaus) está com mais de 60% do sistema de iluminação pública afetado pela falta de lâmpadas, suporte de ferro e bocais nos postes de energia.

Na última sexta (17), Sinésio esteve no município, onde percorreu com a prefeita Lindinalva Ferreira (PT) as principais vias que estão às escuras.

Segundo ele, durante reunião na sede da prefeitura, o gerente da Amazonas Energia em Novo Airão, Vinícius Guimarães, informou que o município já recebeu mais de 900 postes novos, mas que em 530 deles as lâmpadas, suporte de ferro e bocais não funcionam, o que deixa as ruas e avenidas sem iluminação pública, no Centro e bairros como Nossa Senhora Auxiliadora e Novo Horizonte.

“A falta de iluminação está causando um problema sério para a segurança e deixando famílias inteiras às escuras e com medo. Isso é um absurdo por parte da companhia”, criticou Sinésio.

Segundo o parlamentar, o representante da Amazonas Energia informou, também, que a iluminação pública não é municipalizada, mas que a prefeitura paga mensalmente R$ 5 mil de taxa, referentes a reparos na rede elétrica, mas a companhia não tem como comprar os materiais necessários.

“A concessionária de energia disse que atualmente conta com apenas dois eletricistas e dez funcionários para atender as mais de 3,5 mil residências, um número considerado insuficiente para a demanda da sede e das comunidades rurais. Isso é um descaso com a população de Novo Airão, já que não oferece um serviço de qualidade”, disse.

Sinésio Campos afirmou que vai encaminhar requerimento à Mesa Diretora da Assembleia solicitando da Amazonas Energia a imediata intervenção no sistema de energia de Novo Airão.

“Estaremos pedindo, por meio da Assembleia, que o problema seja resolvido de imediato. A população de Novo Airão não tem que passar por essa situação e vamos exigir da companhia respeito aos usuários”, afirmou o parlamentar.