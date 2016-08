Aleam realiza sessão especial em homenagem aos 29 anos do Jornal EM TEMPO nesta quinta

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realiza nesta quinta-feira (1º), uma sessão especial em homenagem ao 29º aniversário do jornal Amazonas EM TEMPO. A autoria da propositura é dos deputados Sabá Reis (PR), Carlos Alberto (PRB) e Alessandra Campelo (PMDB). O evento ocorrerá às 11h, no Plenário Ruy Araújo.

De acordo com um dos autores da homenagem, o deputado Carlos Alberto, o meio de comunicação integra a história do jornalismo amazonense, por isso é digno dessa homenagem. “Homenagear o jornal Em Tempo, além ser uma honra, é um privilégio. Isso porque esse meio de comunicação integra a história do jornalismo amazonense e, homenageá-lo é uma forma de dizer ‘obrigado’”, comentou.

Para o sócio-presidente do grupo Raman Neves de Comunicação, Márcio Neves, é uma grande honra receber uma homenagem dos deputados. “É uma grande honra o jornal ser lembrado pela Assembleia Legislativa, em especial pelos deputados propositores da homenagem Sabá Reis, Carlos Alberto e Alessandra Campelo. O grupo estará sempre trabalhando em prol da sociedade amazonense e colaborará no que for preciso”, relatou.

Márcio Neves receberá, em nome do grupo, a placa comemorativa em comemoração ao aniversário do jornal. O 29º aniversário de fundação do jornal Amazonas EM TEMPO é comemorado no dia 6 de setembro.

Por equipe EM TEMPO Online