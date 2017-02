Aleam oficializa fim do programa de bolsas

Após acatar a recomendação do Ministério Público de Contas (MPC) para extinguir o programa de bolsas de estudos para servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), o presidente da casa, deputado David Almeida (PSD), levou o pleito para votação em plenário, ontem, onde foi aprovada e em seguida promulgada a extinção do benefício. A casa somente custeará bolsas de servidores que já estão próximos de terminar seus respectivos cursos superiores e, em março, será extinto totalmente para os comissionados.

Almeida explicou que mesmo tendo decidido pela extinção, teria que levar o assunto para votação em plenário para que a decisão final fosse entre o colegiado. “Precisávamos fazer esse ajuste. O auxílio bolsa está extinto para todos os servidores. Aqueles que ainda vão terminar, continuarão até o té rmino dos estudos, após isso, esse programa não existirá mais nesta casa legislativa”, afirmou.

Ainda na Ordem do Dia, os deputados aprovaram e promulgaram também o projeto de lei de Alessandra Campelo (PMDB) apresentado em 2015, em que torna obrigatória a contratação de ao menos uma pessoa com deficiência física entre os servidores comissionados dos gabinetes dos deputados, dentro da cota de comissionados e da verba de gabinete. “Nós, como legisladores, conseguimos com essa aprovação, dar exemplo para sociedade”, ressaltou.

Os parlamentares aprovaram ainda dois vetos do governador José Melo (Pros). O primeiro foi sobre o projeto de autoria do deputado Carlos Alberto (PRB), que dispõe sobre o atendimento para tratamento da obesidade e síndrome metabólica pediátrica nos Centros de Atenção Integral à Criança (Caics).

O segundo veto foi aos dispositivos resultantes de emendas apresentadas ao projeto que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2017, de autoria dos deputados Alessandra Campêlo, Luiz Castro (Rede) e Dermilson Chagas (PEN). O trio criticou a decisão do governo que, segundo eles, o veto da emenda seria sobre o pagamento da terceira parcela do escalonamento dos policiais civis.

O governador José Melo garantiu em entrevistas anteriores que pretende pagar em abril deste ano o retroativo do escalonamento da Polícia Civil e também de servidores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com o dinheiro da repatriação de recursos, estimado em R$ 180 milhões.

Votação

Outros projetos foram levados a votação e aprovados no plenário como o do deputado Dr. Gomes (PSD), que estabelece no Amazonas a implantação de programas de interesse à saúde pública, relacionados a cães e gatos. De acordo com o parlamentar, a finalidade é prevenir, reduzir ou extinguir fatores de risco de doenças e infecções causadas por esses animais.

“Temos como objetivo criarmos políticas públicas de saúde para o controle desses animais no Estado. Temos cães na cidade que deveriam ser vacinados, mas que estão perambulando pelas ruas sem cuidado e proteção. Por isso, a necessidade desse programa”, ressaltou.

Aprovado também um projeto de lei oriundo da mensagem governamental que reajusta o valor do auxílio instituído pela nº 1.735, de 14 de novembro de 1985, que dispõe sobre a complementação de aposentadoria aos incompatíveis com o trabalho em consequência de doença infectocontagiosa. O relator da matéria, Adjunto Afonso (PDT), concedeu parecer favorável e explicou a importância de o projeto ser sancionado pelo governador ainda essa semana. “Se for encaminhado ainda esta semana, esse complemento poderá sair na folha de março com o reajuste de janeiro e fevereiro. Temos mais de mil pessoas no Estado que precisam desse auxílio”, salientou o parlamentar.

Para David Almeida, a votação dos projetos são algo positivo e que neste biênio do seu mandato pretende seguir com esse ritmo. “Todos as matérias dos deputados, Executivo e de outros órgãos que tiverem aptos com os pareceres aprovados, em todas as comissões que foram encaminhados, nós vamos colocar em votação em plenário”, reforçou.