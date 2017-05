Aleam muda pauta por ausência de parlamentares

Num plenário praticamente esvaziado na sessão desta quinta-feira (25) da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a mesa diretora da casa inverteu a pauta, que tinha apenas um veto do Executivo a um projeto de lei do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB). Há mais de três semanas que a casa não tinha sessão de votação. Na quarta-feira (24), a sessão foi encerrada por falta de quórum (ausência de pessoas suficiente).

Entre os deputados que estavam presentes no plenário, durante discussão do grande expediente, estavam o deputado Mário Bastos (PSD), Dermilson Chagas (PEN), Alessandra Campelo (PMDB), Luiz Castro (Rede), Carlos Alberto (PRB) e Belarmino Lins (Pros), que presidia a sessão.

Os parlamentares que registraram presença, mas não estavam no plenário eram os deputados Augusto Ferraz (DEM), Bosco Saraiva (PDSB), Cabo Maciel (PR), Doutor Gomes (PSD), Francisco Souza (PTN), José Ricardo (PT), o líder do governo na Assembleia, Sabá Reis (PR), Serafim Corrêa (PSB), Vicente Lopes (PMDB) e Wanderley Dallas (PMDB).

Os deputados Adjuto Afonso (PDT), Orlando Cidade (PTN), Platiny Soares (DEM), Ricardo Nicolau (PSD), Sidney Leite (Pros) e Sinésio Campos não estavam presentes na sessão de ontem, não justificaram sua ausência, entretanto, os parlamentares estão no prazo para apresentar as devidas justificativas.

O deputado Mário Bastos, que participou de sua primeira sessão de votação do pleno do Legislativo estadual, disse que os trabalhos dos parlamentares vêm sendo conforme as demandas e ele acredita que a próxima semana deverá ser de bastante trabalho.

Deputados mantêm veto

A manutenção do veto parcial n° 11/2017, resultante da emenda apresentada por Serafim Corrêa ao projeto de lei n° 12/2017, que concede dispensa de crédito tributário do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), foi apreciada pelos parlamentares na manhã de ontem. Após apreciação da matéria, os parlamentares dispersaram, ficando apenas seis dos 24 deputados, no grande expediente.

De acordo com Serafim, em um momento que o Amazonas vem passando por um cenário de crise econômica e política, o governo vetou a proposta pelo fato de que grandes empresas se dispuseram a aderir a oportunidade de parcelamento de suas dívidas.

“A minha emenda tinha o objetivo de atender as pequenas e médias empresas que têm condições de pagar à vista. A questão é que as empresas estavam dispostas a pagar até 31 de maio à vista, mas se houvesse a oportunidade de parcelamento, elas iam parcelar, então, diante disso o governo manteve o veto para poder receber esse dinheiro”, explicou o deputado.

Henderson Martins

EM TEMPO