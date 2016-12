Aleam é evacuada por suspeita de incêndio

O Corpo de Bombeiros está neste momento em deslocamento para a Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) devido a uma suspeito de incêndio no 7º andar do prédio, localizado na avenida Mario Ypiranga Monteiro, no Parque 10, zona Centro-Sul.

A Casa Militar da Aleam solicitou a evacuação do local por segurança. Os elevadores foram desligados e as atividades suspensas temporariamente até vistoria dos bombeiros.

Os funcionários e parlamentares foram obrigados a descer pelas escadas de emergência.

Portal EM TEMPO