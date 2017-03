Aleam aprova PL que aumenta em 2% alíquota do ICMS

Depois de ter sido adiada por duas vezes em decorrência das manifestações da classe empresarial, os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o Projeto de Lei (PL) do governador José Melo (Pros) que aumenta em 2% as alíquotas de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos considerados “supérfluos”. Foram 12 votos favoráveis ao PL.

O projeto foi aprovado, ainda, sob manifestações de empresários e sociedade civil que estavam presentes durante a votação. A ação dos manifestantes era inibir o parecer favorável dos deputados e convencê-los a votarem contra a proposta.

Antes da aprovação, a deputada Alessandra Campelo (PMDB) havia solicitado o pedido de vista para analisar a proposta, porque, segundo a parlamentar, dentro do material foram detectadas inconstitucionalidades. Após a justificativa, o presidente da Aleam, deputado David Almeida (PSD), colocou o pedido de Alessandra em votação no plenário, sendo negado pelos 11 parlamentares que votaram contra a concessão do pedido de vista.

Em relação ao PL, 12 deputados votaram a favor do projeto, enquanto nove, foram contra. Os deputados Carlos Alberto e Adjuto Afonso não estavam presentes na Casa e, como não teve empate, não houve necessidade do presidente da Aleam participar do pleito.

Diogo Dias

EM TEMPO