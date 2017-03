Aldo x Ronys: expectativa é bater 40 toneladas de perecíveis em jogo beneficente

Faltando um dia para o jogo beneficente ‘Amigos do José Aldo x Amigos do Ronys Torres’, 28 toneladas de alimentos não perecíveis já foram arrecadados. O ‘duelo’ acontece neste sábado (4), às 18h, na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na tarde desta sexta-feira (3), o Supermercado Frigoum, do Coroado, na Zona Leste de Manaus, doou três toneladas de alimentos. Os perecíveis arrecadados serão repassados ao Fundo de Promoção Social (FPS) do Governo do Estado e, posteriormente, às famílias do interior do Amazonas afetadas pela cheia.

O anfitrião do evento, o campeão dos pesos penas do Ultimate Fighting Championship (UFC), José Aldo, disse estar empolgado com a terceira edição do jogo beneficente e garante que quem ir a Arena irá prestigiar uma belíssima partida. O campeão também agradeceu à população e ao estabelecimento pela doação dos alimentos.

“Agradecemos a Frigoum por entrar com a gente nessa campanha. Fiquei muito feliz quando fui informando que fariam essa doação. Vamos deixar os times bem equilibrados para fazer um bom futebol para as pessoas que vão na arena prestigiar”, disse Aldo.

Questionado se treinou para a partida, o campeão sorriu e disse que não precisa porque o intuito maior da partida é arrecadar alimentos.

“Eu venho mais em prol da causa. Meu objetivo é arrecadar alimentos, ajudar o próximo. Então, na hora é chegar lá e mandar ver, afinal os caras que vão compor o time são profissionais. Na verdade, queremos fazer uma partida bonita e cheia de alegria, queremos nos divertir. Espero que o povo manauara esteja em peso na área. Queremos a casa cheia”, avisou o lutador manauara.

O adversário de Aldo, o também lutador de MMA, Ronys Torres, disse que está bem otimista para a partida e que pretende ganhar do time do dono do cinturão do peso pena do UFC.

“A gente vai dividir bem o time para ficar no mesmo nível, para não ficar um mais forte e um mais fraco. Tem uma galera muito boa. Espero que o Denílson, Junior Baiano e o Bebeto fiquem no meu time, pois aí vai ficar mais fácil ganhar do time do Aldo. Esse jogo será um gol de placa para o povo do”, falou o lutador.

Entre as estrelas que irão compor o time de Aldo e Ronys Torres, estão os craques, Fabiano, Renato Abreu, Denílson, Marcelinho Carioca, Athirson, Emerson Sheik, Jorginho, Bebeto, Junior Baiano, Cafu, o cantor do Só pra Contrariar (SPC), Fernando Pires, Fabão, Gonçalves, Leandro Ávila, Marcos Assunção, os jogadores premiados do Beach Soccer Jorginho e Anderson Águia, o humorista Smigol, o modelo e ex-Fazenda, Marcelo Bimbi, além do ator José Loreto, que o interpretou nas telonas do cinema, no filme “Mais Forte Que o Mundo”.

Satisfeito com o evento, o secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima, disse que é uma honra receber a partida que tem como objetivo principal ajudar o próximo.

“Já somamos 28 toneladas, mas não tenho dúvida que vamos bater a nossa meta que é lotar Arena da Amazona e arrecadar mais de 40 toneladas de alimentos”, disse Fabrico Lima.

O secretário orientou que quem ainda não tenha trocado os alimentos pelos ingressos podem ir até à Vila Olímpica, em todos os Pronto de Atendimento ao Cidadão (Pacs) e nos Centros de Convivências da Família empalhados pela cidade e realizar a permuta.

“Temos mais 25 pontos de trocas. Então, quem não trocou, pode ir que ainda dá tempo. É hora de darmos um show de solidariedade não só no gramado, mas fora dele também. Nossos irmãos que vão passar ou que já estão passando por essa enchente vão agradecer bastaste todo os alimentos”, destacou o secretário.

Mara Magalhães

EM TEMPO