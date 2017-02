Álcool está mais caro do que gasolina em Manaus

As seguidas reduções no preço dos combustíveis resultaram em uma tabela de valores pouco incomum nos postos de Manaus, com o álcool (etanol) sendo vendido em postos da cidade a R$ 3,55, ou seja, mais caro do que a gasolina, que em média custa R$ 3,45 o litro.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Estado do Amazonas (Sindcam), os valores são cobrados de forma quase idêntica devido à redução do preço da gasolina após promoções dos postos.

Conforme o Sindcam, geralmente, os postos vendem o etanol a um valor que custe só 70% do preço total do litro da gasolina. Porém, em alguns postos da cidade, o álcool está mais caro.

No posto Atem, da avenida Constantino Nery, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,39, enquanto que o etanol sai a R$ 3,48. Caso a margem de 70% fosse observada, o litro do álcool não poderia ultrapassar R$ 2,37, contabilizado os 70% estabelecidos.

“O preço do etanol é esse há algum tempo. O que aconteceu foi resultado de uma negociação entre os postos e as refinarias que acabou chegando num valor mais em conta para as empresas, que agora repassam para o consumidor final”, disse o vice-presidente do Sindcam, Geraldo Dantas.

Dantas detalhou ainda que a definição do preço é feita de forma independente por parte dos distribuidores de combustíveis. “Cada posto tem uma política de preço individual. Os produtos também têm incidência de preço e custo diferentes e varia bastante, resultando que alguns postos ficam com preço da gasolina mais em conta. Em relação ao etanol, nesse caso é mais vantagem comprar gasolina porque não evapora fácil e o carro desenvolve melhor”, aconselhou o empresário.

O comerciante Aldeir Pinheiro, 36, não gostou do preço alto e reclamou do valor do etanol comercializado em Manaus. “Fui no posto para abastecer o meu carro com 80% de gasolina e 20% de álcool, porque até então era um combustível mais barato e assim não gastar tanto, tendo um rendimento bom, mas quando vi o preço do etanol desisti. Está muito caro e não compensa pagar tanto por um combustível frágil. Fica mais em conta colocar só gasolina”, declarou.

O taxista Ueriton Menezes, 50, que gasta hoje, em média, R$ 150 por dia com gasolina, afirma que antes utilizava etanol, mas há quatro meses desistiu de abastecer com esse combustível quando o litro ainda custava R$ 2,50. “Não compensa porque é um combustível bastante fraco que não tem desempenho e, agora, está caro. As promoções na gasolina são ótimas, pois tudo que for benéfico para ajudar a população e o motorista é sempre bem-vindo”, disse.

A chefe de pista, Denise Maia, disse que o abastecimento com etanol tem se tornado raro cada vez que o preço da gasolina baixa mais.

“O etanol sempre teve uma procura baixa por natureza, mas alguns motoristas sempre usavam junto com a gasolina como um aditivo para limpar o motor, mas agora com o preço alto e a gasolina mais baixa a procura tem sido quase nula. Hoje apenas um motorista colocou etanol”, finalizou a funcionária de um posto na Zona Centro-Sul da cidade.

Joandres Xavier

EM TEMPO