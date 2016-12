Alcione segue internada

A cantora Alcione continua internada em estado de observação, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo informações da assessoria, a cantora passa bem e está sem a necessidade de medicação.

Alcione, 68, está internada no Sírio Libanês, em São Paulo, desde o último domingo (18). Segundo sua assessora, a cantora sofre de bronquite crônica e estava com uma alteração na taxa glicêmica quando passou mal após realizar um show no Sesc Itaquera.

O hospital confirma a internação, mas ainda não divulgou um boletim médico com detalhes de estado de saúde da cantora, que deve permanecer no local por pelo menos mais dois dias.

Alcione cancelou sua participação no encerramento do projeto “Boteco da Marrom”, no qual receberia Diogo Nogueira e a bateria da Mangueira, no Rio, nesta segunda (19) -a apresentação ocorreu sem a presença da cantora. Sua última apresentação neste ano, um pocket show que faria nesta quinta (22), também foi suspensa.

A cantora deverá enfrentar nova bateria de exames na manhã desta terça, 20. Sem previsão de alta, a assessoria da cantora ainda não se manifestou sobre a agenda de shows dela.