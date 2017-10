Alça de retorno da avenida Jacira Reis será inaugurada na segunda

A primeira etapa das intervenções viárias que a Prefeitura de Manaus está realizando no bairro de São Jorge será concluída na próxima semana. A garantia foi feita pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, na manhã deste sábado, 14/10, durante visita ao local onde está sendo construída uma alça de retorno na avenida Jacira Reis, esquina com a avenida São Jorge.

“Queremos entregar a primeira parte já na próxima semana. Estamos apenas dependendo do tempo para finalizar a obra, uma vez que a chuva está antecipada este ano. Mas faremos essa primeira etapa o mais rápido possível”, declarou Rotta.

O vice-prefeito lembrou ainda que essa é ainda a primeira fase da intervenção. “Isso é fruto do estudo técnico da equipe do Manaustrans e da parceria que estipulamos. Aparentemente são intervenções fáceis e pequenas, mas que vão dar um resultado muito grande na fluidez do trânsito aqui no bairro de São Jorge”.

Segunda fase

O diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, explicou que a segunda fase da intervenção já iniciou com a transferência da iluminação do canteiro central para as laterais da avenida São Jorge. Com a nova intervenção, a Semmas irá realizar o transplante das árvores existentes no canteiro central para outra área.

Em seguida, a Seminf irá retirar o canteiro central no trecho entre o Centro Instrução de Guerra na Selva (CIGS) e a avenida Jacira Reis para que a pista fique em sentido único. Dessa forma, quem trafegar na Coronel Teixeira no sentido Bairro/Centro deve dobrar na avenida Ipase, que terá mão única em direção à avenida São Jorge. Com a mudança, quem seguir pela avenida São Jorge sentido Centro/Bairro deverá dobrar à esquerda em direção à Ipase ou seguir em frente, sentido Ponta Negra.

“Nosso estudo técnico comprovou que nesta área circulam seis mil e oitocentos veículos por hora. Logo, buscamos alternativas para evitar a retenção, sendo nessa primeira etapa com o retorno da Jacira Reis e na próxima com intervenções nas avenidas

