Alameda Cosme Ferreira deve ser liberada nesta tarde

Por volta das 5h da manhã desta terça-feira (14) foi concluído os trabalho de reparo da tubulação que se rompeu na Alameda Cosme Ferreira, na altura da Feira do Coroado.

Mas os trabalhos continuam. É preciso ainda tapar o buraco que foi aberto pelo rompimento da tubulação e repavimentar a via.

A expectativa é que o trânsito continue complicado pela manhã e que a obra seja concluída somente depois das 12h, se não houver imprevistos como chuva, por exemplo.

Uma empresa contratada pela Manaus Ambiental vai fazer as obras de pavimentação. Em torno de 25 homens trabalham para entregar a via o mais rápido possível.

Os trabalhadores contam com seis caminhões que carregam barro e asfalto, além tratores e até um caminhão pipa, que vai fazer a limpeza da via depois da conclusão das obras.

Agentes do Manaustrans já estão no local para fazer o controle do trânsito. O esquema utilizado deve ser o mesmo da manhã de segunda-feira, quando o fluxo do sentido Centro da alameda foi desviado para a avenida Beira Mar.

Daniel Landazuri

EM TEMPO