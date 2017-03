Alambique promove a ‘noite do vanerão’ nesta sexta

Aprender a dançar o vanerão é uma alternativa para o visitante do Alambique nessa última sexta-feira (31) de março. A casa localizada na Avenida do Turismo, no Tarumã promove uma noite dedicada ao estilo musical tipicamente gaúcho. As bandas Gang do Forró, Forró Show, Xoteziim e Balanço da Sanfona serão encarregadas de animar o público com um repertório especial. O bar & cachaçaria abre ás 21h, com entrada no valor de R$ 30. Mulheres e nomes na lista VIP, não pagam até 23h.

Uma gaita basta para que se faça um bom vanerão. O violão e o pandeiro também são instrumentos musicais frequentes no estilo musical. Na festa comandada pela Pimpão Entretenimento, de Roberto Marcelo, as bandas convidadas seguem a linha do forró pé de serra. No repertório, além do vanerão, tocam baiões, xotes, rojões e clássicos de Gonzaga, Dominguinhos, Dorgival Dantas, entre outros nomes.

Com informações da assessoria