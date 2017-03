Alaídenegão recebe convidados em show no Ao Mirante Bar

O encontro da banda Alaídenegão com a cantora Márcia Novo e o guitarrista paraense Manoel Cordeiro, marcado para este domingo (2/4), será embalado por lambadas, boi-bumbá e guitarradas. O evento será realizado no Ao Mirante bar (rua Padre Agostinho Caballero, 287, Santo Antônio), a partir das 17h. Os ingressos estarão disponíveis por R$ 15, na bilheteria da casa.

A parceria entre as três atrações se consolidou quando o músico esteve em Manaus, no ano passado, para participar do “Luau Cauxi” com o filho, o guitarrista Felipe Cordeiro. Referência para artistas da Região Norte, Manoel Cordeiro, atualmente, está produzindo o EP de Márcia Novo e tem o trabalho autoral divulgado nos shows da Alaídenegão.

“Há dois anos iniciamos um namoro, chegamos a escutar e experimentar sons juntos, mas, por conta da correria, não deu liga. Então, nos reencontramos no ‘Luau Cauxi’ e eu fiz o convite, ele também estava a fim de produzir algo novo com alguém do Amazonas”, comenta a cantora, enfatizando que o convidado esteve por trás da produção de grandes sucessos da década de 1980, como o Carrapicho. “Temos muitas afinidades e o processo está sendo muito natural. Nosso EP mistura beiradão, música eletrônica e boi-bumbá”.

Na bagagem mais recente, Manoel e Felipe Cordeiro produziram “Do tamanho certo para o meu sorriso”, 22º álbum de estúdio de Fafá de Belém, lançado em 2015 e que rendeu dois prêmios no 27º Prêmio da Música Brasileira, como Melhor Álbum e Melhor Cantora, na categoria Canção Popular.

Temporada

Em temporada de shows pela cidade, Márcia Novo adianta que a apresentação no evento será com banda completa, destacando os músicos Igor Brasil (percussão), Araújo (sax), Neto Armstrong (violão) e Sérvio Tulio (baixo), e participação especial de Manoel Cordeiro.

“Vai ser um showzaço, nunca toquei com a minha banda no Ao Mirante. Aquele lugar tem um energia deliciosa, essa visão de beira do rio e brisa traz toda uma atmosfera de encantamento”, define a artista radicada em São Paulo há três anos. “Tenho certeza que será uma noite linda, vamos bailar e transpirar bastante”.

Os anfitriões da noite também vão dividir o palco com Manoel Cordeiro. “Ele é um cara que a gente é fã por causa da guitarrada, é uma influência. Tem canções do novo CD que eu compus solos de guitarra inspirados depois que conheci o Manoel, no Festival das Águas, em Alter do Chão”, conta o vocalista da Alaídenegão, Davi Escobar.

O vocalista revela que a banda segue na produção do novo álbum, previsto para ser lançado em maio. “Já gravamos o CD e mandamos para o Rio de Janeiro, para mixagem. O disco vai ter 13 faixas, sendo cinco inéditas. Estamos guardando para apresentar ao público no show de lançamento. Até lá, temos muito trabalho e estamos nos dedicando ao máximo”.

EM TEMPO