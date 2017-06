Alaídenegão e Gramophone abrem a 5ª edição do Malaba Jam Festival, no Tacacá na Bossa

A quinta edição do Malaba Jam Festival será lançada no dia 5 de julho, no Largo São Sebastião, no Centro, em parceria com o Tacacá na Bossa. A partir das 19h, as bandas Alaídenegão e Gramophone abrem a campanha oficial de doações para o Grupo Raio de Sol, entidade que oferece apoio social, psicológico e pedagógico a portadores de doenças no sangue, a maioria do interior do Amazonas. O acesso é gratuito.

“A partir do lançamento, convidamos o público para participar da ação solidária ao longo do mês, doando itens que compõem a cesta básica como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, lata de leite em pó integral e complemento alimentar”, explica a jornalista Lane Lima, uma das organizadoras do evento, confirmado para o dia 29 de julho, sábado, no anfiteatro do Parque dos Bilhares. “As entregas podem ser feitas direto no Raio de Sol e as pessoas ainda têm a oportunidade de conhecer o trabalho do grupo”.

Lane destaca que a instituição, que celebra 15 anos de atividade em 2017, beneficia, com cestas básicas, 67 pacientes sem condições de se manter na cidade durante o tratamento. “A proposta de lançar a campanha com antecedência busca dobrar o número de doações e ajudar mais famílias”, afirma a jornalista.

A primeira atração da noite será a Alaídenegão, que exibirá o setlist do novo CD, com canções como ‘A Outra’, ‘Curumim’, ‘Nada é, tudo está’ e ‘Bico do Gavião’. A estreia da turnê aconteceu em maio, em São Paulo, no Sesc Belenzinho.

“A gente também vai lançar o disco em Boa Vista no dia 6 de julho”, adianta o vocalista Davi Escobar. “A banda está em fase de pré-produção dos videoclipes das músicas ‘Banzeiro na Areia’ e ‘Ayuasqueiro’”.

Em seguida, às 20h, a Gramophone, formada por Vívian Oliveira (voz e percussão), Renan Raijin (guitarra e violão), Andrei Pinheiro (trompete, gaita e flugel) Mauro Lima (contrabaixo) e JC Oliveira (cajon e bateria), traz no repertório desde o trabalho autoral como ‘Doce Vida’, ‘Ribamar’ e ‘Menino Arredio’ até releituras de sucessos consagrados com Mutantes, Lenine, Vanessa da Mata e Luiz Gonzaga.

“Vamos apresentar duas músicas autorais na noite, ‘Viagem’ e ‘No Swing’. São as primeiras músicas de composição coletiva da banda”, conta Vívian.

Festival 2017

O Malaba Jam Festival 5 está confirmado para o dia 29 de julho, no anfiteatro do Parque dos Bilhares, com os shows gratuitos das bandas Canhamukaya, Na Trilha, Cabocrioulo, Johnny Jack Mesclado, Os Tucumanus e Alaídenegão, além dos DJs Kimo e Tubarão. Entre as novidades da quinta edição está a parceria com a Virada Sustentável Manaus, principal evento de sustentabilidade realizado no Brasil, que acontece em seis cidades com o objetivo de promover uma visão positiva e inspiradora sobre o tema.

O festival, que tem como marca registrada a participação de um grupo de artistas plásticos comandado por Romahs Mascarenhas, da Mauricio de Sousa Produções; terá também o Curumim – o último herói da Amazônia, criado pelo jornalista Mário Adolfo, como parceiro.

