Ala de queimados em hospital de Manaus atendeu 500 vítimas em 2017

Pessoas vítimas de queimaduras podem contar com tratamento diferenciado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, considerado pelo Governo do Estado referência no tratamento de queimaduras na região Norte. Segundo o diretor da unidade, dr. Paulo Mendonça, cerca de 500 pacientes receberam tratamento especializado este ano no hospital.

Mendonça revela que só em 2017, até a sexta-feira (13), o 28 de Agosto atendeu em torno de 500 pacientes no CTQ. Para o diretor da unidade, em média, são atendidos 15 pacientes por dia. “O centro funciona preparado para atender catástrofes. É uma área sempre preparada para isso”, destaca Mendonça.

“No atendimento de pacientes com lesões pequenas, o procedimento de curativo é feito e o paciente é liberado em seguida, mas, quando as queimaduras ficam acima de 10% ou 20%, o paciente pode ficar internado, dependendo da avaliação clínica”, justifica o médico.

Ainda segundo Mendonça, dependendo da gravidade do ferido, pode haver internação no setor de emergência do hospital e, nesse caso, a vítima é avaliada para depois passar por procedimentos cirúrgicos.

“Quando o paciente entra na emergência, vai para a cirurgia geral após uma avaliação. Um dos primeiros procedimentos é o debridamento, que é a remoção da pele necrosada dos ferimentos. Queimaduras ocasionadas por choque elétrico, por exemplo, são aparentemente pequenas, mas podem ocasionar lesões no coração. Já acima de 70% do corpo queimado, as chances de sobrevivência são bastante reduzidas”, informa Paulo.

O centro possui profissionais em medicina intensiva (intensivistas) e cirurgiões plásticos especializados no atendimento de queimados, que trabalham em regime de plantão 24 horas. No local, os pacientes são avaliados diariamente, atendendo à necessidade de procedimentos como enxerto de pele ou cirurgia.

Atualmente o CTQ conta com 20 leitos para atender pacientes com todos os graus de queimadura. A equipe é composta por cirurgiões plásticos, enfermeiros, intensivistas, fisioterapeutas e psicólogos para ajudar na recuperação das vítimas.

Leia também: Homem joga gasolina e ateia fogo em 90% do corpo da ex-mulher em Parintins

Atendimento

Recentemente encontram-se internadas no CTQ do 28 de Agosto duas vítimas da explosão envolvendo quatro embarcações em Anori (município distante 194 km de Manaus). Além delas, outras duas também receberam tratamento na unidade e foram liberadas.

Segundo a assessoria da unidade, todas as vítimas apresentavam grave quadro de saúde, com queimaduras, insuficiência e intoxicação respiratória. O acidente ocorreu por volta das 17h30 da última sexta-feira (13).

Além das vítimas de Anori, encontra-se internada no CTQ a diarista Dalva Célia da Silva, de 39 anos, que teve 90% do corpo queimado pelo o ex-companheiro, o caseiro Claudemir da Silva de Souza, de 27 anos. Ele é suspeito de jogar gasolina e atear fogo no corpo da diarista após uma discussão no loteamento Tonzinho Saunier, na Zona Sul de Parintins (município distante 369 km da capital).

O diretor do 28 de Agosto comenta que, felizmente, casos como o da diarista são incomuns no hospital. “É raro, a maioria dos acidentes são de explosões ocasionadas por vazamento de gás, tanque de gasolina, manipulação incorreta de álcool ou por conta do período junino, em que ocorrem festejos em que pessoas utilizam foguetes e fogos de artifício”, avalia.

Primeiros socorros

De acordo com relatos de vizinhos, enquanto corria desesperada e clamava por socorro, uma vizinha jogou areia sobre o corpo de Dalva, na tentativa de apagar as chamas. Porém, o especialista alerta que a pele funciona como barreira vital contra bactérias nocivas. “Este tipo de atitude não é recomendável, pois a areia está cheia de bactérias e, por conta dos ferimentos, a área atingida está sujeita a uma taxa grande de infecção”, comenta o profissional da saúde.

“Ela sobreviveu porque a equipe interviu no momento certo. Queimaduras que atingem 70% do corpo da vítima são gravíssimas e os índices de sobrevivência são reduzidos. É aconselhável repor o líquido para a hidratação da pele e o mais recomendável é o uso do chuveiro, para este primeiro atendimento pós-queimadura”, acrescenta o especialista.

De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, o autor da violência doméstica continua foragido e está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas.

Maysa Leão

EM TEMPO

Leia também:

Mulher desaparece com bebê de 2 meses na Cidade Nova

Acidente na Avenida das Torres deixa mulher ferida e bairro sem energia

Mulher fica refém de bandidos enquanto tem carro usado para assaltos em Manaus