Ajudante de pedreiro é morto com quatro tiros a caminho de casa na Zona Leste

O ajudante de pedreiro, Bruno Caique Moraes Lamarão, de 22 anos, foi assassinado com quatro tiros na cabeça, na madrugada desta quarta-feira (31), na rua Leo Nascimento, em frente de uma igreja evangélica, na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os familiares da vítima, o crime ocorreu por volta de 1h30, quando Bruno retornava para casa. O ajudante de pedreiro foi abordado pelos suspeitos, em um carro de cor prata.

“Ele tinha saído para conversar com um amigo, ali nas proximidades do campo de futebol. Quando ele voltava para casa, um carro parou e os ocupantes atiraram nele”, contou o pedreiro, Marcos Moraes, 47, tio da vítima.

Moradores da rua onde ocorreu o crime, informaram que Bruno era conhecido na área por ser usuário de droga, e que teria se envolvido em uma discussão no último domingo.

“Ficamos sabendo que ele e alguns amigos agrediram um senhor que tentava proteger um homem. A briga aconteceu no domingo aqui no bairro. O Bruno costumava ficar nesse local onde foi morto, junto dos amigos. Ali também era um local de venda de droga, mas ele era apenas usuário. Era um rapaz tranquilo na vizinhança, nunca mexeu com ninguém, sempre muito prestativo”, contou uma dona de casa, de 46 anos, que preferiu não se identificar.

A família da vítima desconhece o fato de Bruno ter participado da briga relatada pela dona de casa. “Ele nunca comentou nada com a gente e nem se estava recebendo algum tipo de ameaças”, contou o tio.

O ajudante de pedreiro deixa esposa e um filho de 8 meses. O corpo de Bruno foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

