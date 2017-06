Ajudante de pedreiro é morto a golpes de terçado no bairro Jorge Teixeira

Ajudante de pedreiro foi morto após sair para beber com amigos – Fotos: Arthur Castro

O ajudante de pedreiro, Wilson Vaz da Silva Junior, de 33 anos, foi morto a golpes de terçado desferido no pescoço, na manhã deste domingo (11), durante o retorno para casa, após passar a noite bebendo com amigos. O crime ocorreu na rua D, comunidade Santa Inês, Jorge Teixeira 4. A família suspeitava que Wilson era usuário de drogas, o que poderia ter motivado o assassinato. A vítima deixou duas filhas, uma de 15 anos e outras de 4.



De acordo com o relato da mãe, Elza Lira de Paula, 53, Wilson estava em casa quando um amigo identificado como William lhe convidou para beber por volta das 19h do sábado. Testemunhas comentaram com a mãe, que Wilson estava caminhando em direção à rua onde morava quando um homem se aproximou dele e pediu o celular. Ele teria resistido ao suposto assalto, o que provocou a ira do criminoso que desferiu as terçadadas. A polícia ainda não confirmou se o caso se trata de latrocínio.

Homem foi morto em frente a um mercadinho

“Eu ainda pedi para ele sair dessa vida de bebedeira. Tinha medo de perdê-lo, pois era meu único filho. Ele estava bebendo muito ultimamente e com certeza usando drogas. Quando fui ao local onde aconteceu o crime, as pessoas me deram muitas informações desencontradas. Ainda não sei bem o que realmente aconteceu. Até agora não conseguir localizar o William, o que houve. Me doí ver a filha dele mais nova pedir para levá-lo ao hospital para ajeitar os cortes” relatou Elza.

Testemunhas



Testemunhas do crime contaram à Polícia que Wilson estaria bebendo em um bar com amigos e teria se envolvido em uma briga. Ainda segundo as testemunhas, a vítima tentou fugir para não ser atingido pelos golpes, mas teria sido morto por um homem conhecida no bairro como “Mauro do tal”.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (12). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

