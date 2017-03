Ajudante de pedreiro é executado por causa de dívida com traficante

O ajudante de pedreiro Joarez Silva Vieira, o “Celso”, de 41 anos, foi executado com três tiros, em uma praça na rua 4 do bairro São José 3, Zona Leste, por volta das 23h de quinta-feira.

De acordo com familiares, Juarez era usuário de drogas há 25 anos e devia um traficante do bairro. No momento do crime a vítima conversada com um amigo quando foi abordado pelo atirador.

À Polícia Civil, testemunhas relataram que Juarez estava sentando no banco da praça, fumando maconha com os amigos, quando um homem não identificado chegou a pé ao local, tirou a arma da cintura e atirou três vezes contra a vítima, que foi atingida na nuca, cabeça e ombro. Após o crime, o suspeito fugiu correndo.

A família de Juarez afirmou que o ajudante de pedreiro trabalhava para sustentar o vício e que os amigos da vítima sabiam que ele vinha devendo um traficante, mas Juarez não tinha comentado nada.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Ana Sena

EM TEMPO