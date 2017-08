Ajudante de pedreiro é executado após emboscada na Zona Norte

O ajudante de pedreiro era usuário de drogas e costumava consumir bebidas alcoólicas com frequência – Divulgação

O ajudante de pedreiro Francisco Soares de Souza, 44, foi executado com três tiros na cabeça, na madrugada deste domingo (6), na rua Dom Bosco, bairro Braga Mendes, Zona Norte. Conforme testemunhas, Francisco estava em um rip-rap, quando três homens, sendo um deles identificado como “Budinha”, atiraram contra ele.

Segundo a irmã de Francisco, uma doméstica de 47 anos, que não quis se identificar, o ajudante de pedreiro era usuário de drogas e costumava consumir bebidas alcoólicas com frequência. No entanto, ele não tinha dívidas com traficantes e não vinha sendo ameaçado.

A doméstica disse ainda que o ajudante de pedreiro estava parado na rua, quando o trio armou uma emboscada para a vítima. “Fizeram tipo uma ‘casinha’ para ele. O chamaram para um local e quando ele chegou lá, atiraram nele. Nós ouvimos três disparos. Mataram meu irmão na frente de um bar e depois fugiram. Não sei porque fizeram isso”, relatou.

Leia também:Pedreiro é assassinado com 4 tiros durante tentativa de assalto na Zona Norte

O caso foi registrado como acerto de contas – Divulgação

Outra irmã da vítima informou que estava dormindo quando acordou com os disparos. Cinco minutos depois, populares foram até a casa da mulher informar que o irmão dela tinha sido assassinado.

“Quando fui ver o corpo, os atiradores já tinham fugido de lá. Se meu irmão tinha dívidas ou vinha sendo ameaçado, eu não sei”, afirmou a mulher.

Conforme as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), “Budinha” é um homem baixo, branco, gordo e tem cabelo cortado estilo social. O caso foi registrado como acerto de contas. Familiares e testemunhas serão intimadas a depor na delegacia para ajudar na identificação dos criminosos.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia mais:

Pedreiro agride e estupra mulher desmaiada em terreno baldio

Servente de pedreiro é assassinado com tiros a queima roupa na Zona Norte

Bêbado vai à casa da ex e acaba sendo agredido e amarrado após ameaçar pedreiros