Ajudante de pedreiro é encontrado morto após roubar margarina no Viver Melhor

O ajudante de pedreiro Mit Michel Cavalcante, de 34 anos, foi encontrado morto com várias marcas de pauladas pelo corpo, na manhã desta segunda-feira (6), em uma área de mata na avenida da Conquista, no conjunto residencial Viver Melhor I, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo do homem foi encontrado por familiares por volta das 7h. O ajudante de obras estava desaparecido desde do fim da tarde de domingo (5).

A mãe de Mit Michel, de 53 anos, disse aos policiais que o homem despareceu após roubar um pote de margarina de uma padaria.

“Ela informou que o filho praticava alguns furtos pelo conjunto e que ontem após roubar um pote de margarina de uma padaria desapareceu e hoje foi encontrado morto. Ela acredita que o filho foi morto devido ao roubo da margarina, mas a motivação será apontada pela Policia Civil após as investigações”, contou o aspirante Erivelton da 26ªCicom.

Segundo a polícia, o ajudante de pedreiro tinha marcas de pauladas na cabeça e nas costas. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O crime foi registrado no 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mara Magalhães

EM TEMPO