Ajudante de carga é morto com um golpe de terçado no peito ao defender amiga

O ajudante de carga Iranilson dos Santos Farias, 23, foi morto com uma terçadada no peito, ao tentar defender a amiga dele, uma adolescente de 16 anos, de ser assassinada por três foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). O crime ocorreu na madrugada deste domingo (22), no loteamento Parque Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro João Lúcio, mas Iranilson não resistiu e morreu na unidade.

Segundo familiares da vítima, o alvo dos suspeitos era a adolescente que foi ferida com três terçadadas.

Conforme a irmã de Iranilson, a dona de casa Marilene Santos, 43, a vítima foi à casa da adolescente ainda na noite de sábado. O ajudante de carga, a jovem e a irmã da adolescente conversavam quando os três criminosos invadiram a residência. Eles desferiram os golpes de terçado na adolescente. Para salvar a amiga, Iranilson tentou apartar a briga e acabou sendo ferido.

O caso foi registrado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) que desconhece a motivação do crime. Segundo a polícia, há indícios dos homens serem foragidos da Justiça.

Ana Sena

EM TEMPO