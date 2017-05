‘Ainda estou me reconstituindo’, diz Luiza Brunet sobre agressão

A atriz Luiza Brunet, 54, usou as redes sociais, neste domingo (21), para lembrar a agressão física da qual acusa o ex-companheiro, o empresário Lírio Albino Parisotto, 63. “É uma data que jamais esquecerei”, disse a atriz em publicação compartilhada no Instagram.

O caso veio a público pela própria atriz, no dia 1º de julho de 2016. Segundo Brunet, em 21 de maio do mesmo ano, em Nova York (EUA), Parisotto deu-lhe um soco no olho, além de chutes. Ainda segundo o relato da atriz, ele a derrubou do sofá e a imobilizou até quebrar-lhe quatro costelas.

A Promotoria denunciou Parisotto por lesões corporais. Se condenado, ele pode cumprir até oito anos de prisão. O caso corre em segredo.

O empresário nega ter atacado Brunet. Em 2016, quando o caso veio a público, ele afirmou ter sido agredido pela atriz, em outra ocasião, durante um passeio de barco. Parisotto diz ter levado dez pontos devido ao ferimento, sem detalhar em qual parte do corpo.

Em 13 de fevereiro de 2017, Parisotto foi ouvido pela Justiça de São Paulo. A audiência aconteceu no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e durou em torno de duas horas. Brunet já tinha sido ouvida na última audiência, ocorrida em novembro do ano passado

“Estou ainda me reconstituindo. Nós mulheres, que passamos por isso, podemos dimensionar o que isso causa no nosso coração; seguir é fundamental, as pétalas caem e outras nascem”, disse a atriz em texto público no Instagram.

Folhapress