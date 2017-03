Água é cortada no Cidadão VI por três dias para suprir outro conjunto habitacional

Depois de passarem dois dias sem água, moradores do conjunto Cidadão VI, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, descobriram que o racionamento ocorria devido a um manobra de técnicos da empresa Manaus Ambiental para levar água de outro local para o conjunto. Segundo um morador, a estação de captação que atende o Cidadão VI está desativada e abandonada.

“Estava voltando da missa quando avistei um funcionário da concessionaria. Decide parar e falar com ele para saber o real motivo da falta de água. Ele, muito educadamente, pediu para eu acompanhá-lo até os poços de captação de água do nosso conjunto. E, para minha surpresa, os dois poços estão desativados e depredados. Ele fez algumas ligações no telefone e saiu do Conjunto prometendo que ia desfazer a m* que seus colegas tinham feito”, contou o jornalista e morador Adriano Augusto Silva, 42.

Na tarde desse domingo, uma equipe da concessionária esteve no conjunto habitacional para verificar o problema mas nada foi feito para a regularização do abastecimento.

“É um absurdo esse tipo de rodizio. Fecham as torneiras de uns para abrir de outros. Todos devem ter o serviço fornecido na sua totalidade. A empresa não pode atender uma região e deixar a outra desassistida. Eles estão tentando tapar o sol com a peneira”, desabafou o morador.

Contatada por telefone, a assessoria de imprensa da Manaus Ambiental prometeu acionar uma equipe para ir ao local estudar o problema. Porém, esse acionamento não ficou definido quando seria.

Já a Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam), responsável por fiscalizar a concessionária de águas da cidade, não emitiu posicionamento devido tanto seu diretor, quanto a assessoria de imprensa do órgão estarem com os telefones “fora da área de serviço”.

O conjunto Cidadão VII possuiu 622 unidades habitacionais, segundo informações à época de sua inauguração, em dezembro de 2009.

Gerson Freitas

EM TEMPO