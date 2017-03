Agroufam reúne 120 produtores esta semana

Produtores rurais de 12 municípios amazonenses poderão comercializar seus produtos na 35ª edição da Feira da Produção Familiar (Agroufam). O evento assumiu uma nova posição como programa institucional da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com o apoio contínuo da Pró-Reitoria de Inovação e Tecnológica (Protec). A nova configuração da feira vai gerar renda para as comunidades por meio da produção agroecológica de base familiar solidária.

De acordo com a coordenadora da Agroufam, professora Jozane Lima, a feira comporta um número de 50 barracas que, estão divididas entre produtos da agricultura e do artesanato, em um total de 120 expositores vindos de municípios como Rio Preto da Eva, Iranduba, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Maués e da capital amazonense.

“Todos se enquadram na parte de produção familiar. Diretamente, participam 120 feirantes, mas o número de pessoas envolvidas na produção da matéria-prima é estimada em um número maior”, disse a coordenadora.

Segundo a professora, a feira acontece sempre na primeira semana de cada mês, no entanto, no mês de março vai ser realizada na terceira semana, uma vez que a universidade está em recesso e retornar suas atividades somente na segunda-feira (13). A partir de abril, a coordenadora explicou que os dias de realização do evento voltarão a ser nas primeiras semanas de cada mês.

Agroecologia

Com o tema “Práticas agroecológicas que preservam nossa identidade cultural”, a 35ª edição da Feira da Produção Familiar (Agroufam) ocorre nos dias 16 e 17 de março, das 7 às 18h, nos Blocos 1 e 2 da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), setor sul do campus da universidade federal.

Ainda de acordo com a coordenadora da Agroufam, Jozane Lima, a comercialização de produtos é a oportunidade de negócios, com venda de livros e apresentações culturais são algumas das atrações da feira. A atividade busca promover o desenvolvimento rural sustentável, a inclusão social, a segurança alimentar e o incentivo à produção de base solidária na região amazônica.

Na feira com produtores de 12 municípios amazonenses comercializarão seus produtos, serão oferecidos produtos como maracujá, jerimum, abacaxi, abacate, cacau, queijo, açaí, macaxeira, cheiro-verde, pimenta de cheiro, pimenta ardosa e pimentão.

A professora aposentada e produtora rural do município de Careiro da Várzea, Maria Soares, 58, informou que se aposentou em 2012, e desde lá resolveu continuar com os trabalhos na agricultura junto com o marido. Com as vendas, Maria Soares explicou, que consegue uma renda extra no final do mês de até R$ 1,5 mil. “Nós levamos para a feira quiabo, cheiro-verde, chicória, pimenta murupi e careru, produtos, esses, todos aqui do nosso terreno”, disse

Negócios familiares

A Agroufam é promovida pelo Núcleo de Socioeconomia da Ufam (Nusec), sob a liderança da professora Therezinha Fraxe. Desde 2002, o Núcleo trabalha junto às organizações familiares nas comunidades rurais para desenvolver tecnologias inovadoras que agreguem valor à produção agrícola das comunidades envolvidas na realização.

Entre os produtos, também estarão disponíveis as produções de artesanatos, plantas medicinais e ornamentais, bem como os produtos do tradicional projeto “Chitas Nativa” também estarão em exposição na feira.

