Agricultores familiares tiveram mais apoio em 2016

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) investiu R$ 8,83 milhões em 38 novos contratos para aquisição de produtos da agricultura familiar do Amazonas, somente no ano passado.

As compras foram feitas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade de Compra com Doação Simultânea (CDS). O recurso investido representa um aumento de 0,7%, em comparação ao ano anterior. Em 2015, foram contempladas 34 propostas no valor de R$ 8,2 milhões.

O Amazonas é o Estado da Região Norte com maior participação no PAA. Foram contemplados 4.059 pequenos produtores vinculados a associações e cooperativas de 15 municípios: Anamã, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Jutaí, Manacapuru, Manaus, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tapauá e Tefé.

Os agricultores familiares fornecerão 5 mil toneladas de alimentos, ao longo deste ano, para pessoas em situação de insegurança nutricional e alimentar atendidas pela rede socioassistencial do Estado. A maior parte dos alimentos é destinada ao Programa Mesa Brasil do Sesc-AM, que fica responsável pela distribuição.

O Programa de Aquisição de Alimentos é executado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e oferece a agricultores familiares, por meio de suas cooperativas ou associações, garantia de compra de sua produção por preços remuneradores.