Agricultor tenta fugir de assalto, mas é morto a tiros de espingarda em flutuante

Ao tentar fugir de um assalto, o agricultor Carlos Ferreira Pereira, de 46 anos, foi assassinado a tiros de espingarda na noite desta quinta-feira (1), na comunidade rural do Panelão, no município do Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

De acordo com o irmão da vítima, o técnico de enfermagem Elmar Pereira, 31, Carlos estava em um flutuante, no rio Castanho, com o patrão e o filho de 20 anos, quando dois homens chegaram em uma rabeta e anunciaram o assalto.

“Primeiro desceu um homem perguntando se tinha gasolina pra vender, depois o outro saiu da rabeta com a espingarda na mão e foi anunciando o assalto. Meu irmão se assustou, tentou correr pra terra firme. O assaltante atirou uma vez e errou, no segundo disparo acertou as costas dele”, disse o irmão de Carlos.

Ainda segundo o irmão da vítima, depois de atirar no agricultor, os suspeitos amarraram o patrão e o filho de Carlos.

“Os dois foram amarrados e os suspeitos colocaram panos nas cabeças deles pra não serem reconhecidos. Não deu tempo do meu irmão ser socorrido”, lamentou Elmar.

Os suspeitos fugiram do local levando cinco roçadeiras, uma rabeta e uma espingarda do patrão da vítima.

Daniel Landazuri

EM TEMPO