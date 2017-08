Agricultor é preso por estuprar enteada de 14 anos; mulher sabia do crime

O agricultor foi preso e a adolescente ficará sob os cuidados da Lei – Iziel Pimentel

Um agricultor, que não teve o nome divulgado, foi preso, nesta quarta-feira (16), por suspeita de abusar sexualmente da enteada de 14 anos. A adolescente relatou à polícia que é estuprada pelo padrasto deste os oito anos. Ainda segundo a vítima, a mãe sabia de tudo. O crime aconteceu na comunidade do Zé Açu, na Zona Rural de Parintins (distante 369 km de Manaus).

Os abusos foram denunciados por um vizinho da vítima durante uma reunião com representantes da segurança pública, Conselho Tutelar e comunitários.

Leia também: Serralheiro é preso por estupro de enteada em Manaus

“O morador contou que a jovem vinha sendo aliciada pelo marido da mãe dela. Imediatamente nos dirigimos à casa da vítima e demos voz de prisão ao acusado. Ele foi levado para a sede da 3ª Delegacia de Polícia de Parintins (DIP), para esclarecimentos”, disse o delegado Adilson Cunha, titular da unidade policial.

A representante do Conselho Tutelar no encontro, Ronessa Souza, acompanhou todo procedimento da polícia e realizou a primeira entrevista com a vítima. “Ela contou que desde os oito anos é abusada sexualmente pelo padrasto e disse que, por diversas vezes, chegou a relatar o fato à mãe, porém a mesma não acreditou”, afirmou.

À conselheira, a vítima contou que toda vez que ia uma autoridade policial ou alguém do Conselho Tutelar na comunidade os pais mantinham a vítima presa dentro de casa.

“Eles me ameaçavam muito, diziam que seu contasse o que vinha sofrendo nas mãos do meu padrasto eu ia apanhar muito e ele dizia que se eu revelasse algo ele poderia ser preso, mas quando saísse da cadeia me mataria a pauladas”, revelou a jovem à delegada Alessandra Trigueiro

Leia também: Enteada denuncia padrasto por estupro e homem sofre tentativa de homicídio em delegacia de Manacapuru

A delegada, que também participou da reunião na comunidade, viajou nesta terça-feira (15) para Manaus e o caso ficou sob a investigação do delegado Adilson Cunha. Ele revelou para o EM TEMPO que ainda hoje irá solicitar o mandado de prisão preventiva do acusado. “Assim que a Justiça conceder a ordem nós vamos transferir o acusado para a Unidade Prisional de Parintins”, afirmou.

O delegado disse que a polícia sabe da ameaça que o padrasto fez à enteada. “Por isso vamos pedir a prisão preventiva que é para mantê-lo longe da adolescente, que agora está sob a proteção da Lei”, completou.

Tadeu de Souza

EM TEMPO

Leia mais:

Padrasto é suspeito de estuprar enteada há 6 anos

Criança de 1 ano morre agredida por padrasto na Zona Norte

Padrasto suspeito de estuprar enteada de oito anos é preso em Nova Olinda