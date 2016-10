Agricultor é morto a tiros em Manacapuru; suspeitos seguem foragidos

O agricultor Diego Maradona Bandeira de Souza, 27, vulgo ‘Dieguinho’, foi morto na noite desta terça-feira (11), na rua E, situada no bairro Liberdade, no município de Manacapuru (distante 69 quilômetros de Manaus).

Segundo a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade, o crime foi executado por volta das 22h, quando dois indivíduos encapuzados, não identificados, que conduziam uma motocicleta, pararam próximo ao veículo Montana, de cor preta e placa 7740. Neste momento, um deles efetuou vários disparos contra Diego que estava no interior do carro. O agricultor faleceu no local.

De acordo com o legista do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi por sangramento cerebral, com fratura de base de crânio, traumatismo crânio-encefálico e trauma de ação continuada ocasionada por projéteis de arma de fogo.

A polícia ainda informou que após efetuarem o crime, os suspeitos fugiram do local na motocicleta que estavam.

O crime será investigado pela Polícia Civil.

