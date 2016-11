Agricultor é encontrado morto com tiros no braço, peito e cabeça em Borba; suspeitos seguem foragidos

O agricultor Edilson dos Santos Batista, 29, foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (4), em um sítio que pertence a Assembleia de Deus, localizado na estrada Borba-Mapia, no município de Borba (distante a 151 quilômetros de Manaus). Segundo a polícia, o indivíduo foi morto com arma de fogo e levou vários tiros no braço direito, no peito e na cabeça.

De acordo com uma testemunha, a vítima conduzia uma motocicleta, de características não informadas, quando foi alvejada com tiros por dois homens não identificados, que também se encontravam em uma moto.

A testemunha ainda disse que mesmo baleado, Edilson caiu no chão e, em seguida, ainda tentou fugir correndo para o sítio. Mas ele foi perseguido e alvejado com mais tiros.

Conforme informações da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Borba, os suspeitos seguem foragidos e ninguém sabe quem eram eles. Segundo a polícia, as identificações ficaram comprometidas já que os suspeitos usavam capacetes durante o crime.

Ainda segundo a polícia, Edilson era detento do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), e tinha saído a pouco tempo do presídio.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria