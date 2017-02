Agricultor é encontrado morto após passar a noite com garota de programa

O agricultor José Edilson Alves da Costa, 49, foi encontrado morto, por volta das 8h deste domingo (12), em uma residência, no beco são José, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Conforme familiares, José tinha passado a noite com uma garota de programa, não identificada, que depois de matar José, ainda roubou dois celulares e perfumes da vítima.

A suspeita chegou a dar ‘boa noite cinderela’ para o irmão mais novo da vítima antes de fugir do local.

Segundo o irmão do agricultor, o funcionário público, José Edmilson, 56, após chegar do trabalho na manhã de hoje, ele encontrou José deitado na cama dele de bruços. Quando chamou o irmão para tomar café, percebeu que a vítima estava sem vida.

“Ele morava no interior e todo final de semana ele vinha para Manaus para sair para festas. Ele sempre veio com dinheiro. Ontem (sábado), ele saiu para festas, pegou essa garota de programa na avenida André Araújo e levou para um motel. Depois do motel, ele veio para casa, foi quando essa mulher o matou e ainda roubou as coisas dele”, relatou.

Ainda segundo o funcionário público, a garota de programa, que é loira, tem cabelo cacheado, morena e gorda, fugiu do local sem ser identificada.

“A casa está revirada, ela possivelmente ainda procurou mais coisas para roubar. Meu irmão era teimoso, mas muito trabalhador. Ele passou o final de semana bebendo, não sei se ela injetou nele alguma coisa que o matou”, disse Edilson.

De acordo com um perito do Instituto de Criminalistica (IC), a vítima não apresenta nenhuma lesão externa, no entanto, como há informação que a vítima estava acompanhada de uma mulher, o médico legista irá fazer exames no corpo para apontar a causa da morte.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ana Sena

EM TEMPO