Agosto terá promoções nas galerias populares

Agosto, mês de comemoração dos pais, será também de maior movimentação nas galerias populares Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento; e Remédios, Rua Miranda Leão, ambas no Centro, Zona Centro-Sul. A Prefeitura de Manaus preparou programações especiais para os dois centros de compras. As atividades envolvem promoções, blitz de beleza e atendimentos de saúde e são direcionadas a clientes e lojistas.

Dentro da programação, a cada R$30 em compras realizadas até o dia 30 de agosto, o cliente vai ganhar um cupom para participar do sorteio do “Kit Paizão”, no dia 31, às 11h, na Galeria dos Remédios e às 14h na Galeria Espírito Santo. Desta ação também podem participar os clientes dos camelódromos da Epaminondas e da Floriano Peixoto.

Além disto, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o projeto “Saúde nas Galerias” vai realizar mensalmente, nos dois espaços, consultas médicas e exames clínicos. No dia 15 de agosto, na Galeria dos Remédios, serão oferecidas consultas clínicas, vacinação e aferição de pressão. Também estão na programação para o dia ações de educação em saúde e o cadastramento de usuários. Do dia 16 até 25 de agosto, a Unidade Móvel de Saúde da Mulher estará estacionada em frente à Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão, nº 80, realizando os seguintes exames: 50 ultrassonografias, 40 mamografias e 30 preventivos.

“Essa quantidade de atendimento é diária e para ser atendido, o paciente precisa apresentar a requisição médica do exame. Quem não tem a requisição, pode ir até a Galeria dos Remédios, no dia 15 ou na Galeria Espírito Santo no dia 17 de agosto e passar por uma avaliação com o clínico geral para solicitar. Os atendimentos vão contemplar tanto os clientes quanto os lojistas das duas galerias”, destacou a assessoria de Marketing da Subsemch, Patrícia Teixeira.

No dia 17 de agosto, a movimentação é na Galeria Espírito Santo, onde haverá atendimento médico, vacinação e demais exames clínicos, além da distribuição de preservativos. A Galeria Espírito Santo fica na rua Joaquim Sarmento, esquina com 24 de Maio.

Blitz da beleza

Ainda em comemoração ao Dia dos Pais, em parceria com a Escola Copel e o Instituto Embelleze, nesta quinta-feira (8) serão realizados cortes de cabelos masculinos e atendimento de barbearia, de 8h30 às 12h30, na Galeria dos Remédios e de 9h às 12h, na Galeria Espírito Santo. Quem perder a ação do dia 10, pode agendar o corte de cabelo ou barbearia para os dias 17 de agosto, na Galeria dos Remédios ou 23, na Espírito Santo.

E o público feminino não vai ficar fora das blitz de beleza. No dia 22 de agosto, a Remédios oferece escovação de cabelos para elas e no dia 29 será a vez da Galeria Espírito Santo oferecer depilação facial gratuita, para as clientes e lojistas vaidosas.

“É importante frisar que todos os serviços, médicos ou de beleza, são gratuitos. E essas ações serão mensais nas duas galerias. Queremos, com isso, aproximar cada vez mais a população manauara dos espaços que hoje abrigam os ex-camelôs, que agora são microempreendedores e que ganharam, através do projeto ‘Viva Centro Galerias Populares’, da Prefeitura de Manaus, mais dignidade, segurança e conforto”, ressaltou o subsecretário municipal do Centro Histórico, Perseverando da Trindade Garcia Filho.

