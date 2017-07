‘Agosto Dourado’ terá abertura com destaque para amamentação e papel do pai no pré-natal

O evento representa uma estratégia para garantir maior visibilidade às ações de promoção ao aleitamento materno – Divulgação

Com o tema “Aleitamento Materno e Paternidade”, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irá desenvolver no mês de agosto uma série de atividades para sensibilizar a população sobre a importância da amamentação. A programação faz parte do projeto “Agosto Dourado”, que integra o calendário oficial de eventos do município de Manaus e representa uma estratégia para garantir maior visibilidade às ações de promoção ao aleitamento materno.

A abertura oficial será nesta terça-feira, dia 1º de agosto, com o início da 25ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, na Maternidade Moura Tapajoz, às 8h, quando haverá a entrega de certificação para a “Mãe Doadora do Ano” e para os pais que mais participaram do Pré-Natal das companheiras.

A Semsa também vai apoiar a realização da Hora do Mamaço, evento organizado pela Sociedade Civil Organizada “Mães Bares”, no dia 5/8, na praça de São Sebastião, com exposição de fotos de mães amamentando e pais apoiando, e apresentação cultural.

A programação também vai envolver os Distritos de Saúde Sul, Leste, Norte, Oeste e Rural, que irão promover cinco Festivais da Semana do Bebê Manauara.

As ações do Agosto Dourado ainda terão a participação de entidades como Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia (Assago), a Sociedade Amazonense de Pediatria (Saped), Associação Brasileira e Enfermeiros Obstetras do Amazonas (Abenfo-AM), Unicef Amazonas, a United Way Brasil – Gerente de Projetos para o Amazonas e Acre, além das secretarias municipais de Educação (Semed) e da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

