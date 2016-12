Agora é Festa reúne 10 mil pessoas na Zona Leste

A 10ª edição do Agora é Festa, terceira de 2016, agitou mais 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, na noite do último sábado (3).

O público foi embalado ao sertanejo de Jyou Guerra, Lucas Santos e do bolero de Ângela Rodrigues, até às 23h. Quem foi ainda pôde levar prêmios para casa dos patrocinadores Amazon Gás, Laguna Beach e Castelinho Material de Construção.

Mais uma vez na apresentação, Márcia Lasmar disse que a festa coroa a audiência que o público dá ao programa e ao jornal Agora. “Essa é nossa forma de agradecer a esse público maravilhoso que nos dá uma audiência enorme e compra bastante o jornal Agora”, disse a jornalista e apresentadora.

Os três cantores que se apresentaram agradeceram a oportunidade de poder divulgar ainda mais o seu trabalho através da vitrine que o Agora é Festa promove. Ângela Rodrigues, em sua terceira participação, não quer mais ficar de fora de nenhuma outra edição.

“O programa me dá a oportunidade de mostrar e expandir ainda mais o meu trabalho. Amo participar do Agora é Festa, espero que não me tirem nuca mais das próximas edições quero participar sempre”, disse Ângela.

O público ganhou kits com bermuda e blusa da loja Laguna Beach, o kit promocional da Amazon Gás e um voucher no valor de R$ 100 da loja Castelinho Material de Construção.

A organização do evento adiantou que ano que vem o Agora é Festa acontecerá em várias localidades de Manaus e primeiro evento de 2017, provavelmente será no dia do trabalhador 1º de maio.

