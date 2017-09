Agentes penitenciários são presos por corrupção passiva

Os agentes faziam parte do esquema criminoso – Divulgação/Polícia Civil

Quase uma semana depois de 3 agentes penitenciários terem sido presos tentando levar celulares para presos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), a Polícia Civil prendeu outros dois envolvidos no esquema nesta sexta-feira (8). Alex William Alves Monteiro, 37, e Cleberson Silva dos Santos, 30, também trabalhavam na empresa Umanizzare Gestão Prisional Privada.

Os suspeitos foram apresentados nesta tarde no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com o delegado Paulo Benelli, eles foram presos em cumprimento de mandados de prisão por corrupção passiva. Alex William foi preso por volta das 10h, em um prédio comercial situado na Avenida Jacira Reis, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. Já Cleberson foi preso por volta das 13h, na casa onde morava, localizada na Rua Barcelos, Comunidade Nova Conquista, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

O esquema foi descoberto no último sábado, dia 2, quando Alex William foi flagrado tentando entrar na unidade prisional com 11 aparelhos celulares e R$ 300 em espécie. Ao todo, dez pessoas foram conduzidas ao prédio do 19º DIP naquele dia, por volta das 17h, por possível participação na prática ilícita.

Conforme a autoridade policial, as 10 pessoas foram ouvidas e liberadas ao término dos procedimentos cabíveis. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para dar início às investigações em torno do caso. Em decorrência das diligências os mandados de prisão preventiva foram representados à Justiça e expedidos no último domingo, dia 3, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, no Plantão Criminal.

Benelli acrescentou, ainda, que é efetiva a ação policial em relação a esses crimes. Alex e Cleberson serão indiciados por corrupção passiva. Ao término dos trâmites legais, os infratores devem ser levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria

