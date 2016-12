Agentes penitenciários do Amazonas ameaçam paralisação

Mais de 1,5 mil agentes penitenciários do sistema prisional do Amazonas pretendem paralisar as atividades rotineiras nos presídios da capital e interior do Estado, caso as reivindicações por melhores condições de trabalho não sejam aceitas. A ação está prevista para acontecer na próxima quarta-feira (21).

A categoria, terceirizada pela empresa Umanizzare Gestão Prisional Privada, exige melhores salários, alimentação e transporte de qualidade, coletes à prova de bala, algemas para deslocamento de presos e contratação de mais trabalhadores para reforçar a segurança nos presídios que operam de forma irregular, principalmente, no horário de visitas, o que justifica a falha no sistema de segurança por onde passam materiais ilegais, como celulares e objetos cortantes. O prazo para as reivindicações serem aceitas pela contratante é de 48 horas (dois dias úteis), a contar a partir da próxima segunda-feira (19).

O anúncio foi divulgado na noite da quinta-feira (15), às 19h, durante Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) realizada na sede do Sindicato dos Bancários do Amazonas (Seeb-am), na avenida Leonardo Malcher, bairro Centro, Zona Sul. Elizeu Silva Pereira, presidente do Sindicato dos Agentes Terceirizados do Sistema Prisional do Estado do Amazonas (Satspeam), revela que, ao longo de 11 anos, a categoria tem os direitos trabalhistas desrespeitados por contratantes.

Em nota, a Seap informou que não tem conhecimento sobre o indicativo de paralisação e esclarece que “possui contrato com a empresa Umanizzare Gestão Prisional, para a coadministrarão de unidades prisionais, e ambas as partes estão comprometidas nos serviços de fiscalização, segurança e acompanhamento das rotinas dentro dos estabelecimentos prisionais, os quais não podem sofrer interrupções que comprometam a estabilidade do sistema prisional”. A assessoria da Umanizzare disse que, por enquanto, não irá se posicionar sobre a questão.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO