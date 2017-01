Agentes penitenciários denunciam regalias que inclui cigarro e sexo dentro dos presídios

Cerca de 80 agentes carcerários se reuniram nesta terça-feira (3), na praça da Saudade, no Centro de Manaus, para dizer que não têm responsabilidade com os últimos acontecimentos no sistema prisional do Amazonas. Eles ainda denunciam que nas unidades funcionam um esquema que ‘facilita regalias’ para os detentos.

Segundo os carcereiros, nas unidades prisionais há uma espécie de ‘motel’ organizado pelos prisioneiros, onde mulheres entram na cadeia para fazer programas sexuais, ao preço de R$ 20, 15 minutos.

Conforme os agentes, na frente do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que fica no km 8 da BR-174, os presos mantêm barracas de lonas, onde eles passam a noite com as esposas, amantes ou garotas de programa. Quando amanhece, eles retornam para dentro da unidade.

Além disso, toda sexta-feira entra um caminhão lotado de gelo para comercialização entre os internos. Por cada caixa, é cobrado o valor de R$ 200. Os agentes explicam que é uma forma de os presos ganharem dinheiro.

Outra situação relatada pelos carcereiros, ocorrida também no Compaj, foi a entrada de madeiras que seriam utilizadas para a construção do forro da igreja no local. Porém, o material foi utilizada para construir uma escada para a facilitação da fuga dos detentos.

O grupo afirma que o comércio entre os internos ocorre em todas as unidades prisionais e que envolve, ainda, a venda de cigarro, comida, entre outros objetos.

“Todos os procedimentos que podemos fazer, nós fazemos. Mas muito material que entra não é revistado. Desce bolo, desce sacola sem ser revistado e a gente não sabe o que tem dentro. Nós queremos fazer o correto, mas não podemos, pois quem manda lá são eles (direção). Então somos obrigados a descumprir o procedimento”, disse um dos agentes que pediu para não ser identificado com medo de represálias.

Ao serem questionados sobre o ‘esquema de corrupção’ nos presídios sob o aval da diretoria das unidades prisionais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) negou quaisquer envolvimentos nas situações denunciadas e informa que “todos os finais de semana são registradas ocorrências dessa natureza”.

Em nota, a Seap ainda destaca que as apreensões de materiais ilícitos em procedimentos de revista de visitantes são encaminhados para a Polícia Civil, e reforça que “possui equipamentos de segurança que auxiliam nas revistas realizadas pelos agentes da empresa e que apresentou no ano passado um balanço de materiais apreendidos em todas as unidades prisionais”.

Reclamações

Os agentes carcerários ainda reclamam que a falta de efetivo é um dos problemas enfrentados pela categoria.

De acordo com um dos servidores, o Compaj abrigava aproximadamente 1.200 presos, com 56 agentes atendendo. “O número de efetivos é pouco para atender todos os internos. Chega a ter vezes que um agente cuida de dois pavilhões, que tem 180 presos cada. Ou seja, mais de 300 internos para apenas uma pessoa cuidar”, denunciou um dos carcereiros.

Membros do Sindicato dos Agentes Terceirizados do Sistema Prisional do Estado do Amazonas (Satspeam) solicitam das autoridades a garantia de segurança para os servidores.

“Nós somos muito desrespeitados e ainda culpam o agente pelo ocorrido. Não temos efetivos, não somos remunerados direito, não tem local apropriado para trabalhar com segurança. Não temos descanso. E no final, se não fazemos as coisas, somos demitidos”, reclamou um dos agentes.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO