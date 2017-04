Agentes monitoram trânsito em eventos religiosos nesta sexta

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) vai monitorar pelo menos 20 eventos religiosos nesta sexta-feira da Paixão (14), em todas as zonas da cidade com o efetivo de 70 agentes de trânsito.

Entre os eventos, o maior público deverá se concentrar nas seguintes procissões:

1 – Procissão do Senhor Morto: sairá as 9 da manhã da Igreja da Matriz (av. Sete de Setembro) Centro, e seguirá para a Igreja de N. Sra. de Fátima, no bairro de Praça,14. O cortejo retorna para Matriz, às 15 h. Haverá interdições temporárias no trânsito durante o percurso.

2 – Procissão da Igreja de N. Sra. de Nazaré: provocará a interdição do trânsito da Rua Fortaleza, no trecho entre as avenidas Mario Ipiranga e Umberto Calderaro, bairro de Adrianópolis, zona Centro Sul, no horário das 18 às 20 horas.

Em caso de dúvida, acione o Plantão do Trânsito 0800-092-1188.